Відновити рух метро між станціями "Деміївська" та "Либідська" планують на початку осені

Рух поїздів метро між станціями метро "Деміївська" та "Либідська" планують відновити на початку осені 2024 року.

Про це повідомив в.о. начальника метрополітену Віктор Вигівський, пише "Суспільне".

За його словами, наразі тривають фінальні стадії робіт у котловані. Вже демонтована верхня частина тунелю і розпочався демонтаж останніх елементів споруди тунелю. Надалі фахівці візьмуться за монтаж нового монолітного тунелю.

"Основне питання було забезпечити ефективну роботу у самому котловані, не допустити винесення піску в котлован і доступу води. Цю роботу вже виконали", — зазначив Вигівський.

Очікується, що ремонті роботи триватимуть до кінця літа, потім ще потрібно буде провести тестові пуски руху поїздів і після цього вже відновлювати рух потягів.

Перегін між станціями "Деміївська" та "Либідська" закрили у грудні 2023 року. Це було зроблено з міркувань безпеки пасажирів – у тунелі виявили розгерметизацію, що призвело до підтоплення.

20 березня 2024 року мер Віталій Кличко заявив, що роботи між станціями “Либідська” і “Диміївська” виконано на 40% . Також влада заявляла, що тунель між цими станціями відремонтують до кінця літа .

Фото: КМДА