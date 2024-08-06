МОЗ скасовує ще один тендер щодо відбудови “Охматдиту” — про що йдеться

МОЗ скасувало тендери на послуги з виконання технічного нагляду за виконанням будівельних робіт та консультаційні послуги для “Охматдиту”.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства охорони здоров'я.

“В звʼязку з прийняттям рішення про проведення нового тендеру на поточний ремонт та внутрішнє опорядження будівлі сучасного лікувально-діагностичного комплексу “Охматдиту”, скасовуються і супутні тендери, які були оголошені НДСЛ “Охматдит”, — повідомили в МОЗ.

Про які тендери йдеться:

Послуги з виконання технічного нагляду за виконанням будівельних робіт на суму 5 215 000 гривень;

за виконанням будівельних робіт на суму 5 215 000 гривень; Інженерно-консультаційні послуги за виконанням будівельних робіт на суму 9 350 000 гривень.

Договори в рамках цих конкурсів не будуть підписувати. Натомість усі кошти, зібрані на рахунках фонду для відбудови “Охматдиту”, переведуть на рахунок лікарні. Окрім того, для проведення робіт з відновлення пошкодженого сучасного корпусу “Охматдиту” буде оголошено новий тендер на майданчику Prozorro, який буде проведений із урахуванням всіх законодавчих вимог.

Щоби ці процеси були прозорими, планують також створити раду з відновлення. До складу ради увійдуть представники найбільших донорів, представники “Охматдиту”, МОЗ, пацієнтської спільноти, антикорупційних організацій, професійних асоціацій. Рада буде погоджувати основні вимоги до будівельних компаній та критерії їх вибору. Після цього зможуть оголосити нові торги.

Напередодні “Наші гроші” повідомили про оголошення "Охматдитом" ще двох тендерів на інженерно-консультаційні послуги та технічний нагляд за виконанням ремонту фасаду та внутрішнього опорядження будівлі.

Договір на інженерно-консультаційні послуги планували укласти з ТОВ “Васеньов Інжиніринг” на 9,35 млн грн, а технічний нагляд буде здійснювати ТОВ “Ік-Проект” за 5,22 млн грн.

Раніше ми писали, що тендер на ремонт “Охматдиту” виграла маловідома компанія із завищеними цінами. Йдеться про ТОВ “Буд-технолоджі”. Компанія запропонувала відновити лікарню за 307 мільйонів гривень. “Охматдит” оголосив переможця конкурсу 31 липня, свої пропозиції подали 14 компаній. Із 14 учасників конкурсу пропозиція від “Буд-технолоджі” була третьою за дорожнечею.

Згодом тендер на відбудову “Охматдиту” скасували і проведуть заново на Prozorro.

Нагадаємо, що внаслідок ракетного удару росіян 8 липня у Києві постраждала дитяча лікарня "Охматдит".

Фото: АрміяInform