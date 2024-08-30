Біля берегів річки Либідь планують створити інклюзивні зони відпочинку: подробиці
Вздовж русла річки Либідь встановлять смуги відведення та облаштують благоустрій територій. Зокрема біля берегі річки планують облаштувати інклюзивні зони відпочинку.
Про це повідомили у КП "Плесо" та оголосили тендер на проведення відповідних робіт.
Зазначається, що реалізація проєкту дозволить усунути аварійні ділянки, відновити русло річки Либідь та її притоків, а також реконструювати берегоукріплення для екологічної рівноваги.
Проєкт також передбачає встановлення смуг відведення вздовж русла для експлуатації гідротехнічних споруд, благоустрій цих територій з урахуванням наявної забудови та облаштування сходів і пандусів для зручного користування прибережною зоною.
Ключові етапи проєкту:
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Зняття аварійності. Повне обстеження та усунення аварійних ділянок гідротехнічних споруд для безпеки мешканців міста та зменшення ризиків підтоплень під час сильних дощів.
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Капітальний ремонт. Інженерне планування передбачає капітальний ремонт берегоукріплення, водопропускних споруд та інших гідротехнічних об’єктів для очищення води та забезпечення її водності.
- Ревіталізація. Відновлення природної екосистеми річки, що сприятиме відновленню берегів і створенню умов для розмноження риби та інших водних організмів. Ревіталізація забезпечить стале водопостачання річки та її притоків для екологічної рівноваги.
- Громадські простори. Створення сучасних інклюзивних зон відпочинку на берегах річки, що враховуватимуть потреби людей з інвалідністю.
Раніше ми писали, що Київрада підтримала пропозицію засипати частину річки Либідь заради облаштування заїзду в Ocean Mall. З цього приводу, активісти звернулися до Київської міської прокуратури через рішення Київради.
Вони також створили петицію щодо заборони закриття міських річок в колектори, зокрема річки Либідь, яка набрала необхідну кількість голосів всього за декілька днів. Але міський голова Віталій Кличко петицію не підтримав.
Фото: zebratrip