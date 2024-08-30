Біля берегів річки Либідь планують створити інклюзивні зони відпочинку: подробиці

Вздовж русла річки Либідь встановлять смуги відведення та облаштують благоустрій територій. Зокрема біля берегі річки планують облаштувати інклюзивні зони відпочинку.

Про це повідомили у КП "Плесо" та оголосили тендер на проведення відповідних робіт.

Зазначається, що реалізація проєкту дозволить усунути аварійні ділянки, відновити русло річки Либідь та її притоків, а також реконструювати берегоукріплення для екологічної рівноваги.

Проєкт також передбачає встановлення смуг відведення вздовж русла для експлуатації гідротехнічних споруд, благоустрій цих територій з урахуванням наявної забудови та облаштування сходів і пандусів для зручного користування прибережною зоною.

Ключові етапи проєкту:

Зняття аварійності. Повне обстеження та усунення аварійних ділянок гідротехнічних споруд для безпеки мешканців міста та зменшення ризиків підтоплень під час сильних дощів.

Капітальний ремонт. Інженерне планування передбачає капітальний ремонт берегоукріплення, водопропускних споруд та інших гідротехнічних об’єктів для очищення води та забезпечення її водності.

Ревіталізація. Відновлення природної екосистеми річки, що сприятиме відновленню берегів і створенню умов для розмноження риби та інших водних організмів. Ревіталізація забезпечить стале водопостачання річки та її притоків для екологічної рівноваги.

Громадські простори. Створення сучасних інклюзивних зон відпочинку на берегах річки, що враховуватимуть потреби людей з інвалідністю.

Раніше ми писали, що Київрада підтримала пропозицію засипати частину річки Либідь заради облаштування заїзду в Ocean Mall. З цього приводу, активісти звернулися до Київської міської прокуратури через рішення Київради.

Вони також створили петицію щодо заборони закриття міських річок в колектори, зокрема річки Либідь, яка набрала необхідну кількість голосів всього за декілька днів. Але міський голова Віталій Кличко петицію не підтримав.

Фото: zebratrip