Гра "S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля" вже окупилась та приносить прибуток

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Ірина Маймур
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Гра "S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля", розроблена студією GSC Game World, вже окупилась і приносить прибуток.

Про це в інтерв’ю Forbes повідомив співвласник компанії Максим Кріппа.

Натомість точні цифри відносно продажів він не озвучив.

“Ми вже продали достатньо, щоб вивести проєкт у прибуток. Перед релізом команда працювала майже 24/7. Вона жила цим проєктом, особливо на тлі війни. Хотілося подарувати країні надію й гордість, показати усім, що українці можуть робити проєкти такого високого рівня”, — зазначив Кріппа.

Розроблення гри починалося невеликою командою з 65 осіб, але згодом команда виросла до понад 470 фахівців. Завдяки цьому масштабному зростанню розробникам вдалося втілити амбітний проєкт, який став комерційно успішним.

Розробники мають великі плани на розвиток гри:

  • випуск двох сюжетних доповнень;
  • додавання онлайн-режиму;
  • реліз на інших платформах, зокрема PlayStation 5.

Крім того, ведуться переговори про можливе створення серіалу за мотивами S.T.A.L.K.E.R. 2 для Netflix, але остаточного рішення поки немає.

Раніше ми писали, що у грі S.T.A.L.K.E.R. 2 відтворили автобусні зупинки з мозаїками. Вони зацікавили гравців з інших країн.

Фото: S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

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Опубліковано: 26 грудня 2024
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