У S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля офіційно зіграло понад 6 млн гравців

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Ірина Маймур
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У відеогру S.T.A.L.K.E.R 2: Серце Чорнобиля станом на 4 березня офіційно зіграло понад 6 млн гравців.

Про це йдеться в офіційному повідомленні на сторінці проєкту.

“Ніколи в Зоні не було так гучно. Цифра, яку важко осягнути, але вона стала реальністю суто завдяки вам. Ми неймовірно вдячні та пишаємось, що кожен з вас залишив свій особливий слід у Зоні”, – зазначили розробники.

Розробники не уточнили, чи маються на увазі активні гравці, які користуються підписками на кшталт Xbox Game Pass і PC Game Pass, що надають доступ до ігор на обмежений період після оплати, або ж йдеться про кількість проданих фізичних копій.

Нагадаємо, що GSC Game World веде перемовини з Netflix щодо екранізації S.T.A.L.K.E.R. 2.

Раніше ми писали, що у грі S.T.A.L.K.E.R. 2 відтворили автобусні зупинки з мозаїками. Вони зацікавили гравців з інших країн.

Фото: S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl on Steam

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Опубліковано: 06 березня 2025
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