Безбар'єрний маршрут з лівого берега на правий облаштують у Києві

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Валерія Гуржий
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Ще один безбар’єрний маршрут облаштують у Києві. Він простягатиметься від ЦНАПу Дарницького району до станції метро "Деміївська".

Про це повідомили у КМДА.

Маршрут довжиною 12,5 км об’єднає низку соціально важливих об’єктів. Зокрема, аптеки, медичні заклади і лабораторії, районний суд, Дарницьке управління поліції, відділення "Нової пошти" й "Укрпошти" та інші.

Сполучення між цими об’єктами забезпечуватимуть автобуси маршруту №91. Для зручності пасажирів облаштують тактильну навігацію (направляючу, попереджувальну) до найближчих зупинок громадського транспорту.

Встановлять пристрій звукового оповіщення на світлофорі на перехресті вул.Олександра Кошиця – вул. Драгоманова. Також поліпшать технічний стан зупинок "вул. Кошиця" на вулиці Драгоманова в обох напрямках руху.

Раніше ми писали, що у Києві облаштують декілька безбар’єрних маршрутів – від ЦНАПу Голосіївського району до метро “Виставковий центр”, від ЦНАПу Голосіївського району до Центрального залізничного вокзалу та від військового госпіталю до залізничного вокзалу і Майдану.

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Опубліковано: 21 березня 2025
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