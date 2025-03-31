З Троєщини до Центрального вокзалу: у Києві облаштують ще один безбар'єрний маршрут

У Києві облаштують ще один безбар’єрний маршрут від ЦНАПу Деснянського району до Центрального залізничного вокзалу. Це один із 10 перших безбар’єрних маршрутів, що планується реалізувати у столиці.

Його довжина складатиме 20,8 км та об’єднає низку соціально важливих об’єктів – Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Деснянського району, сервісний центр № 3 Головного управління Пенсійного фонду України в місті Києві, аптеку, Центральний залізничний вокзал, Володимирський кафедральний собор, Київську міську клінічну лікарню № 18, Київську міську державну адміністрацію, навчальні заклади, музеї та інші.

Транспортне сполучення забезпечуватимуть автобуси № 114. Для зручності та безпеки пасажирів облаштують тактильну навігацію до найближчих зупинок громадського транспорту.

Також поліпшать технічний стан зупинок, зокрема встановлять електронні інформаційні табло на зупинках: "вул. Архітектора Ніколаєва" на проспекті Червоної Калини та "Кінотеатр "Флоренція" на вулиці Рональда Рейгана в обох напрямках руху. На перехресті проспекту Червоної Калини і вулиці Архітектора Ніколаєва світлофори облаштують пристроями звукового оповіщення.

Раніше ми писали, що у Києві облаштують декілька безбар’єрних маршрутів – від ЦНАПу Голосіївського району до метро “Виставковий центр”, від ЦНАПу Голосіївського району до Центрального залізничного вокзалу та від військового госпіталю до залізничного вокзалу і Майдану.

Також вже відомо про створення безбарних маршрутів від ЦНАПу Дарницького району до станції метро "Деміївська" та від ЦНАПу Дарницького району до станцій метро “Дарниця” і “Харківська”.