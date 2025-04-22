З майстернями та галереєю: дивіться, який вигляд може мати пивоварня Шульца після ревіталізації

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Валерія Гуржий
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Національна спілка архітекторів України показала, який вигляд може мати історична пивоварня Шульца на Деміївській площі після ревіталізації.

Проєктувальником є Роман Дерпа, робота якого стала переможницею премії Національної спілки архітекторів України у номінації "Регенерація історичного середовища".

На сьогодні територія пивоварні не використовується за призначенням, а від найстаріших будівель залишилися лише зовнішні стіни.

Концепція ревіталізації передбачає розвиток культури пивоваріння, створення крафтової броварні, магазину, фуд-корту з пивним напрямком, культурного центру з музеєм пивоваріння, лекційними залами та багатофункціональним заломом, а також створення центру сучасного мистецтва з майстернями та виставковою галереєю.

Також передбачається, що будівля адміністрації та лабораторії розташовуватимуться на фасадній стороні пивоварні та будуть найбільш декорованими. Головна ідея реконструкції – створення центру сучасного мистецтва з майстернями та виставковою галереєю – Beer Art Center.

Нагадаємо, у березні 2023 року стало відомо, що на місці пивзаводу Шульца планують збудувати кримськотатарський культурно-освітній комплекс на 5000 осіб на території в 30 тисяч кв.м.

Вже у квітні Київська міська прокуратура наклала арешт на комплекс історичних будівель колишньої пивоварні Шульца. За законом демонтувати історичні будівлі не можна. А у вересні 2023 року комплекс історичних будівель пивоварного заводу родини Шульца визнали об'єктом культурної спадщини Києва.

У травні 2024 року Фонд національного добробуту Криму звернувся до суду, щоб позбавити будівлю статусу памʼятки. Тоді Київський окружний адмінсуд скасував статус пам’ятки архітектури для історичної броварні.

Проте у серпні 2024 року суд відновив пам’яткоохоронний статус історичній пивоварні Шульца XIX століття.

Фото: НСАУ

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Опубліковано: 22 квітня 2025
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