Пивоварні Шульца на Деміївці відновили статус архітектурної пам’ятки

Суд відновив пам’яткоохоронний статус історичній пивоварні Шульца XIX століття на проспекті Голосіївському, 8, що на Деміївці.

Про це пише “КиївВлада”.

“Суд апеляційної інстанції задовольнив наші апеляційні скарги — скасував рішення суду першої інстанції. До того ж, це рішення фактично не може бути оскаржене “в касації”, — зазначив у коментарі “Київвлада” адвокат і правозахисник Олександр Дядюк.

Тепер на власника пивоварні Шульца накладено низку обмежень щодо використання історичних будівель. Зокрема, у спорудах дозволяється проводити лише реставрацію, заборонено навіть реконструювати.

Раніше в травні Київський окружний адмінсуд скасував статус пам’ятки архітектури для історичної броварні.

Нагадаємо, у березні минулого року стало відомо, що на місці пивзаводу Шульца планують збудувати кримськотатарський культурно-освітній комплекс на 5000 осіб на території в 30 тисяч кв.м.

Вже у квітні Київська міська прокуратура наклала арешт на комплекс історичних будівель колишньої пивоварні Шульца. Тепер за законом демонтувати історичні будівлі не можна.

А у вересні 2023 року комплекс історичних будівель пивоварного заводу родини Шульца визнали об'єктом культурної спадщини Києва.

У травні Фонд національного добробуту Криму звернувся до суду, щоб позбавити будівлю статусу памʼятки .

Фото: Антон Короб