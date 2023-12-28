Итоги года: 5 городских инициатив, которые меняют Киев к лучшему

В 2023 году в Киеве активисты традиционно воевали за сохранение памятников, восстанавливали старинные двери и вывески, боролись с незаконными муралами.
Вот несколько текстов о волонтерах и городских активистах, о которых мы писали на протяжении 2023 года.
В 2023 году команда инициативы "Має значення" восстановила в Киеве несколько вывесок 50-70-х годов – “Кольорові фото” и “Квіти” на Подоле, а также "Молоко" на проспекте Науки. Сейчас активисты занимаются реставрацией вывески "Автостанция "Подол" напротив Житнего рынка и планируют реставрировать мозаичное панно "Украинская песня" возле Киевской оперы.
Движение "Має значення" основали в Мариуполе. Там волонтеры реставрировали исторические двери и планировали восстанавливать городские мозаики. Сделать последнее им не удалось из-за полномасштабного вторжения.
Основатель движения Ярослав Федоровский живет в Киеве. Мы пообщались с ним и с координатором проектов Леонидом Мамашвили об уникальных киевских шрифтах, критике активистов и поддержке бизнеса в сохранении культурного наследия города.
В Киеве активисты «Справжній Київ» восстанавливают старинные двери химического факультета КНУ имени Тараса Шевченко. Так горожане продолжают дело погибшего на войне краеведа Сергея Миронова, который начал движение по восстановлению исторических дверей Киева.
После его гибели восстановлением дверей в городе занялись его друзья и неравнодушные киевляне. Уже удалось отреставрировать двери на Саксаганского, 112А, внутренние двери в университете Шевченко, а также старинный фонарь-указатель возле Театральной.
Мы пообщались с координатором движения Нелли Чудной о том, как собственными силами активисты сохраняют аутентичные двери в Киеве, встречаются с сопротивлением соседей и пытаются сделать модным восстановление.
Активисты во главе с Дмитрием Перовым взялись за восстановление дачи архитектора Брадтмана в Пуще-Водице. Летом на субботниках волонтеры расчищали территорию от бурьяна, разбирали завалы и разделяли мусор на бытовой, невосстановимые остатки и подлежащие реставрации элементы.
Дачу на улице Юнкерова, 37 построили в 1911–1914 годах по проекту киевского архитектора Брадтмана. Одна из особенностей достопримечательности – ее уникальное деревянное резное кружево.
В марте 2023 года неизвестные подожгли памятку. Злоумышленников до сих пор разыскивает полиция.
Недавно на улицах Киева появилось 25 стриткод-табличек с информацией о выдающихся фигурах, в честь которых они названы.
Например, есть табличка с информацией о герое войны и активисте Романе Ратушном, историке Михаиле Грушевском, поэте Василии Стусе, волонтере Юлии Здановской на других.
Проект основали активисты платформы «Стриткод», которая ранее существовала в онлайн формате в рамках ОО «Историческая платформа».
Еще в 2021 году на территории дома Барбана начали строительные работы. Тогда здание накрыли защитной сеткой, а затем снесли флигель. Позже активистам через суд удалось добиться ареста участка.
В 2023 году борьба продолжилась. В августе застройщик сорвал пломбу с дома Барбана, сбил мемориальную табличку писателю Джону Стейнбеку и сорвал флаги Украины и США.
В октябре активисты ОО «Усадьба Барбана» установили на историческом особняке портреты посещавших его выдающихся деятелей.
Цель акции — привлечь внимание к историческим зданиям, которые годами не могут получить охранный статус памятника, несмотря на богатую историю. Автором портретов является художник Евгений Коршунов.
Историческое здание — последний пример уцелевшей в этом районе одноэтажной городской застройки. В свое время усадьбу посещали или там работали Нобелевский лауреат Джон Стейнбек, отец военной фотожурналистики Капа, известный врач-педиатр Галина Тебенчук и музыковед Михаил Головащенко.