Итоги года: 5 городских инициатив, которые меняют Киев к лучшему

В 2023 году в Киеве активисты традиционно воевали за сохранение памятников, восстанавливали старинные двери и вывески, боролись с незаконными муралами.

Вот несколько текстов о волонтерах и городских активистах, о которых мы писали на протяжении 2023 года.

В 2023 году команда инициативы "Має значення" восстановила в Киеве несколько вывесок 50-70-х годов – “Кольорові фото” и “Квіти” на Подоле, а также "Молоко" на проспекте Науки. Сейчас активисты занимаются реставрацией вывески " Автостанция "Подол " напротив Житнего рынка и планируют реставрировать мозаичное панно "Украинская песня" возле Киевской оперы.

Движение "Має значення" основали в Мариуполе. Там волонтеры реставрировали исторические двери и планировали восстанавливать городские мозаики. Сделать последнее им не удалось из-за полномасштабного вторжения.

Основатель движения Ярослав Федоровский живет в Киеве. Мы пообщались с ним и с координатором проектов Леонидом Мамашвили об уникальных киевских шрифтах, критике активистов и поддержке бизнеса в сохранении культурного наследия города.

В Киеве активисты «Справжній Київ» восстанавливают старинные двери химического факультета КНУ имени Тараса Шевченко. Так горожане продолжают дело погибшего на войне краеведа Сергея Миронова , который начал движение по восстановлению исторических дверей Киева.

После его гибели восстановлением дверей в городе занялись его друзья и неравнодушные киевляне. Уже удалось отреставрировать двери на Саксаганского, 112А, внутренние двери в университете Шевченко, а также старинный фонарь-указатель возле Театральной .

Мы пообщались с координатором движения Нелли Чудной о том, как собственными силами активисты сохраняют аутентичные двери в Киеве, встречаются с сопротивлением соседей и пытаются сделать модным восстановление.

Активисты во главе с Дмитрием Перовым взялись за восстановление дачи архитектора Брадтмана в Пуще-Водице. Летом на субботниках волонтеры расчищали территорию от бурьяна, разбирали завалы и разделяли мусор на бытовой, невосстановимые остатки и подлежащие реставрации элементы.

Дачу на улице Юнкерова, 37 построили в 1911–1914 годах по проекту киевского архитектора Брадтмана. Одна из особенностей достопримечательности – ее уникальное деревянное резное кружево.

В марте 2023 года неизвестные подожгли памятку. Злоумышленников до сих пор разыскивает полиция.

Недавно на улицах Киева появилось 25 стриткод-табличек с информацией о выдающихся фигурах, в честь которых они названы.

Например, есть табличка с информацией о герое войны и активисте Романе Ратушном, историке Михаиле Грушевском, поэте Василии Стусе, волонтере Юлии Здановской на других.

Проект основали активисты платформы «Стриткод», которая ранее существовала в онлайн формате в рамках ОО «Историческая платформа».

Еще в 2021 году на территории дома Барбана начали строительные работы. Тогда здание накрыли защитной сеткой, а затем снесли флигель. Позже активистам через суд удалось добиться ареста участка.

В 2023 году борьба продолжилась. В августе застройщик сорвал пломбу с дома Барбана, сбил мемориальную табличку писателю Джону Стейнбеку и сорвал флаги Украины и США.

В октябре активисты ОО «Усадьба Барбана» установили на историческом особняке портреты посещавших его выдающихся деятелей .

Цель акции — привлечь внимание к историческим зданиям, которые годами не могут получить охранный статус памятника, несмотря на богатую историю. Автором портретов является художник Евгений Коршунов.

Историческое здание — последний пример уцелевшей в этом районе одноэтажной городской застройки. В свое время усадьбу посещали или там работали Нобелевский лауреат Джон Стейнбек, отец военной фотожурналистики Капа, известный врач-педиатр Галина Тебенчук и музыковед Михаил Головащенко.