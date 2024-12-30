Українське меню на Новий рік: від закусок до десерту
Що приготувати на Новий рік? Якщо ви шукаєте щось італійське, радимо звернути увагу на рецепти від Марко Черветті: смажена риба за його рецептом, запечені буряки з фаршем, салат із картоплі, моркви й селери або яловичина веллінгтон стануть чудовою окрасою святкового столу. Якщо ж хочеться чогось з української кухні, але при цьому, щоб це були не голубці, не вареники і не «шуба» з олівʼє, тоді ця добірка саме для вас.
Зібрали для вас повноцінне меню на Новий рік зі страв української кухні, починаючи від канапок з оселедцем на закуску і закінчуючи автентичним рецептом «фальшивий заєць» і медівником на десерт.
Усі страви в нашій добірці — сезонні, тобто їх можна приготувати з продуктів, які зараз доступні на ринках.
Закуска: канапки з картоплею та оселедцем
Замість оселедця під шубою пропонуємо приготувати закуску із картоплі, яєць і оселедця. Ця страва стане як чудовим стартером для розігріву апетиту, так і відмінною закускою під чарку міцної настоянки.
Знадобиться:
- картопля — 2-3 шт.
- яйця — 2-3 шт.
- маринований оселедець — 2 філе
- майонез — 2 ст. л.
- кріп — для подачі
Як готувати
- Картоплю відварити в кожушках. Коли буде готова, остудити й почистити. Нарізати кружальцями завтовшки з палець.
- Яйця відварити круто, почистити й також порізати кружальцями.
- З оселедця видалити кісточки (якщо є), нарізати шматочками.
- На кружальця картоплі викласти трошки майонезу, зверху покласти варене яйце, на нього — шматочок оселедця. Прикрасити гілочками кропу.
Майонез, звісна річ, краще за все використовувати домашній. Раніше ми детально розповідали, як приготувати майонез вдома власноруч.
Салат: теплий мікс із буряка, гарбуза і сиру
Замість олів'є ми пропонуємо приготувати теплий салат із запеченого гарбуза й буряка. По-перше, це чудова страва із сезонних овочів. По-друге, — відмінний варіант з буряком на заміну “шубі” та вінегрету. По-третє, можна “погратися” зі смаком салату, додавши різні сири. Використовуйте моцарелу, фету, бринзу, адигейський або звичайний кисломолочний сир — усі вони в цьому салаті прекрасно поєднуватимуться із солодкуватими овочами.
Знадобиться:
- гарбуз — 500 г
- буряк — 500 г
- м'який сир — 300 г
- рукола — 1 пучок
- гарбузове насіння — 2 ст. л.
- сіль, перець — на смак
- сушені трави — на смак
- олія, лимонний сік — для заправки
Як готувати
- Буряк і гарбуз почистити, порізати шматочками однакового розміру. Викласти на деко, присипати сіллю, перцем і улюбленими духмяними травами. Збризнути олією.
- Поставити в нагріту до 180 градусів духовку і запікати від 40 до 60 хвилин. Точний час залежить від розміру шматочків, якими ви порізали овочі, та потужності вашої духовки. Готові овочі мають бути м'якими.
- Руколу помити й обсушити. Викласти у миску, додати запечені овочі, сир, насіння гарбуза. Заправити олією та лимонним соком і перемішати. Скуштувати і за необхідності додати сіль і перець.
Основне: фальшивий заєць (мʼясний хлібець)
Повна назва цієї страви звучить як «фальшивий заєць», бо готують цю страву з будь-якого м’яса, але не з зайця. Подейкують, така назва з'явилася, бо раніше полювання було доступно не для всіх, тому й дичина на столі у пересічного українця була доволі рідким явищем. Тож люди придумали, як приготувати «зайця» з іншого м’яса.
До речі, ця страва також дуже популярна в Америці та Європі. В Америці такий хлібець називають meatloaf та готують з будь-якого м’ясного фаршу. А от у Франції та інших європейських країнах страва має назву терин — такий собі аналог паштету, коли подрібнюють м’ясо, рибу, овочі або печінку, після чого запікають у формі хлібця та подають, порізавши скибочками.
Знадобиться:
- свинина — 1 кг
- яловичина — 0,5 кг
- ріпчаста цибуля — З шт.
- панірувальні сухарі — 100 г
- сіль, перець — на смак
- олія — для смаження
- кетчуп — для декору
Як готувати
- М’ясо подрібнити на м’ясорубці. Панірувальні сухарі розвести молоком або водою — рідини додавати стільки, щоб вийшла маса, схожа на кашу. Отриману суміш додати у фарш і добре вимішати.
- Цибулю дрібно нашаткувати й обсмажити в олії до м’якості. Остудити, також додати у фарш. Посолити, поперчити, добре вимішати та викласти у змащену олією прямокутну форму для кексу. Якщо не маєте такої форми, можна сформувати хлібець руками та викласти на змащене олією деко.
- Поставити в нагріту до 180 градусів духовку та запікати 60 хвилин. Якщо скоринка зверху підгорятиме, накрити хлібець фольгою.
- За годину дістати хлібець, змастити зверху кетчупом і повернути в розпечену духовку на 10 хвилин, аби кетчуп зверху перетворився на рум’яну скоринку.
Гарнір: запечена картопля по-новому
На гарнір ми пропонуємо приготувати картоплю — дуже сезонну й типово українську страву. Але не звичну всім пюрешку або по-селянськи, а запекти її на французький манір а-ля гратен: з молоком, у формочках для кексів. По-перше, це красиво. По-друге, виходить дуже зручна порційна подача.
Знадобиться:
- невелика картопля — 1 кг
- молоко — 2 склянки
- часник — 2 зубчики
- вершкове масло — 100 г
- сіль, перець — на смак
- улюблені трави — на смак
Як готувати
- Форми для кексів змастити олією або вершковим маслом.
- Картоплю помити, почистити й нарізати тоненькими кружальцями — ножем або за допомогою терки-мандоліни.
- Скласти в каструлю із холодною водою, щоб прибрати зайвий крохмаль. За 15 хвилин злити воду.
- У каструлю налити молоко, додати пропущений через прес часник і довести до кипіння. Викладати порційно картоплю, варити 3-5 хвилин. Відварену картоплю діставати і складати стовпчиками у формочки для кексів.
- Молоко, в якому варилася картопля, розлити по формам — картопля має бути на 3/4 вкрита молоком.
- Вершкове масло нарізати рівномірними шматочками та розкласти зверху на картоплю. Посипати улюбленими духмяними травами — орегано, розмарин, тим'ян.
- Поставити в нагріту до 200°C духовку та запікати приблизно 30-35 хвилин. Готовність страви буде видно по картоплі: вона має підрум’янитися, а молоко має випаруватися.
Десерт: медівник
На десерт пропонуємо приготувати медівник. Попри те, що росіяни називають цей торт своїм, медівник — це традиційний український десерт. Але як пише у своєму блозі “Пані Стефа” дослідниця галицької кухні Маріанна Душар, “у старих рускіх кухарських книгах нема і натяку на медовий тортик, а з меду в ті часи робили хіба що пряники. А з'являється рецепт медовика такого типу в 1957 році в книжці "Українські страви"”. Для встановлення кулінарно-історичної справедливості, ми пропонуємо цей тортик приготувати на святковий стіл. Нижче даємо рецепт медівника від Маріанни Душар.
Для коржів:
- вершкове масло — 250 г
- цукор — 200 г
- мед — 365 г
- пшеничне борошно — 630 г
- сода — 1 ч.л.
- яйця — 3-4 шт.
- мелена кориця — на кінчику ножа
- мелена гвоздика — на кінчику ножа
Для крему:
- сметана 30% — 1000 мл
- цукрова пудра — 1.5-2 склянки
Як готувати
- Борошно змішати з содою.
- Масло, цукор і мед розтопити й довести до закипання. Обережно влити гарячу суміш у борошно з содою, швидко вимішати, додати 3-4 яйця (залежить від розміру). Все гарненько вимішати. Остудити й поставити в холодильник на 2-3 години (можна навіть на ніч).
- Коли тісто вистоїться, поділіть його на кульки. Вийде приблизно 8-10 штук. Розкачати кожну кульку між двома листками пергаменту, потім обріжте під коло чи прямокутник (залежить від того, який ви тортик хочете).
- Наколоти кожен корж виделкою і пекти 5 хвилин при 200 градусах.
- Приготувати крем. Сметану збити з цукровою пудрою. Точна кількість пудри залежить від того, наскільки солодкий крем ви хочете. На бажання на цьому етапі можна додатки на ваш смак — наприклад, додати ванільний цукор чи лимонну цедру.
- Щоб крем добре збився і не пустив воду, можна додати в сметану столову ложку кукурудзяного крохмалю.
- Зібрати тортик, перемазавши кремом коржі. Також обмазати верх і бока. Після перемащування торт має постояти хоча б кілька годин, а ще краще — ніч.