Українське меню на Новий рік: від закусок до десерту

Що приготувати на Новий рік? Якщо ви шукаєте щось італійське, радимо звернути увагу на рецепти від Марко Черветті : смажена риба за його рецептом , запечені буряки з фаршем , салат із картоплі, моркви й селери або яловичина веллінгтон стануть чудовою окрасою святкового столу. Якщо ж хочеться чогось з української кухні, але при цьому, щоб це були не голубці, не вареники і не «шуба» з олівʼє, тоді ця добірка саме для вас.

Зібрали для вас повноцінне меню на Новий рік зі страв української кухні, починаючи від канапок з оселедцем на закуску і закінчуючи автентичним рецептом «фальшивий заєць» і медівником на десерт.

Усі страви в нашій добірці — сезонні, тобто їх можна приготувати з продуктів, які зараз доступні на ринках.

Закуска: канапки з картоплею та оселедцем

Фото: Instagram/mydeliciousmeals

Замість оселедця під шубою пропонуємо приготувати закуску із картоплі, яєць і оселедця. Ця страва стане як чудовим стартером для розігріву апетиту, так і відмінною закускою під чарку міцної настоянки .

Знадобиться:

картопля — 2-3 шт.

яйця — 2-3 шт.

маринований оселедець — 2 філе

майонез — 2 ст. л.

кріп — для подачі

Як готувати

Картоплю відварити в кожушках. Коли буде готова, остудити й почистити. Нарізати кружальцями завтовшки з палець. Яйця відварити круто, почистити й також порізати кружальцями. З оселедця видалити кісточки (якщо є), нарізати шматочками. На кружальця картоплі викласти трошки майонезу, зверху покласти варене яйце, на нього — шматочок оселедця. Прикрасити гілочками кропу.

Майонез, звісна річ, краще за все використовувати домашній. Раніше ми детально розповідали, як приготувати майонез вдома власноруч.

Салат: теплий мікс із буряка, гарбуза і сиру

Фото: Instagram/lowhistaminekitchen

Замість олів'є ми пропонуємо приготувати теплий салат із запеченого гарбуза й буряка. По-перше, це чудова страва із сезонних овочів. По-друге, — відмінний варіант з буряком на заміну “шубі” та вінегрету. По-третє, можна “погратися” зі смаком салату, додавши різні сири. Використовуйте моцарелу, фету, бринзу, адигейський або звичайний кисломолочний сир — усі вони в цьому салаті прекрасно поєднуватимуться із солодкуватими овочами.

Знадобиться:

гарбуз — 500 г

буряк — 500 г

м'який сир — 300 г

рукола — 1 пучок

гарбузове насіння — 2 ст. л.

сіль, перець — на смак

сушені трави — на смак

олія, лимонний сік — для заправки

Як готувати

Буряк і гарбуз почистити, порізати шматочками однакового розміру. Викласти на деко, присипати сіллю, перцем і улюбленими духмяними травами. Збризнути олією. Поставити в нагріту до 180 градусів духовку і запікати від 40 до 60 хвилин. Точний час залежить від розміру шматочків, якими ви порізали овочі, та потужності вашої духовки. Готові овочі мають бути м'якими. Руколу помити й обсушити. Викласти у миску, додати запечені овочі, сир, насіння гарбуза. Заправити олією та лимонним соком і перемішати. Скуштувати і за необхідності додати сіль і перець.

Основне: фальшивий заєць (мʼясний хлібець)

Фото: reluctantgourmet.com

Повна назва цієї страви звучить як «фальшивий заєць», бо готують цю страву з будь-якого м’яса, але не з зайця. Подейкують, така назва з'явилася, бо раніше полювання було доступно не для всіх, тому й дичина на столі у пересічного українця була доволі рідким явищем. Тож люди придумали, як приготувати «зайця» з іншого м’яса.

До речі, ця страва також дуже популярна в Америці та Європі. В Америці такий хлібець називають meatloaf та готують з будь-якого м’ясного фаршу. А от у Франції та інших європейських країнах страва має назву терин — такий собі аналог паштету, коли подрібнюють м’ясо, рибу, овочі або печінку, після чого запікають у формі хлібця та подають, порізавши скибочками.

Знадобиться:

свинина — 1 кг

яловичина — 0,5 кг

ріпчаста цибуля — З шт.

панірувальні сухарі — 100 г

сіль, перець — на смак

олія — для смаження

кетчуп — для декору

Як готувати

М’ясо подрібнити на м’ясорубці. Панірувальні сухарі розвести молоком або водою — рідини додавати стільки, щоб вийшла маса, схожа на кашу. Отриману суміш додати у фарш і добре вимішати. Цибулю дрібно нашаткувати й обсмажити в олії до м’якості. Остудити, також додати у фарш. Посолити, поперчити, добре вимішати та викласти у змащену олією прямокутну форму для кексу. Якщо не маєте такої форми, можна сформувати хлібець руками та викласти на змащене олією деко. Поставити в нагріту до 180 градусів духовку та запікати 60 хвилин. Якщо скоринка зверху підгорятиме, накрити хлібець фольгою. За годину дістати хлібець, змастити зверху кетчупом і повернути в розпечену духовку на 10 хвилин, аби кетчуп зверху перетворився на рум’яну скоринку.

Гарнір: запечена картопля по-новому

Фото: Instagram/lifeofavegetarian

На гарнір ми пропонуємо приготувати картоплю — дуже сезонну й типово українську страву. Але не звичну всім пюрешку або по-селянськи, а запекти її на французький манір а-ля гратен: з молоком, у формочках для кексів. По-перше, це красиво. По-друге, виходить дуже зручна порційна подача.

Знадобиться:

невелика картопля — 1 кг

молоко — 2 склянки

часник — 2 зубчики

вершкове масло — 100 г

сіль, перець — на смак

улюблені трави — на смак

Як готувати

Форми для кексів змастити олією або вершковим маслом. Картоплю помити, почистити й нарізати тоненькими кружальцями — ножем або за допомогою терки-мандоліни. Скласти в каструлю із холодною водою, щоб прибрати зайвий крохмаль. За 15 хвилин злити воду. У каструлю налити молоко, додати пропущений через прес часник і довести до кипіння. Викладати порційно картоплю, варити 3-5 хвилин. Відварену картоплю діставати і складати стовпчиками у формочки для кексів. Молоко, в якому варилася картопля, розлити по формам — картопля має бути на 3/4 вкрита молоком. Вершкове масло нарізати рівномірними шматочками та розкласти зверху на картоплю. Посипати улюбленими духмяними травами — орегано, розмарин, тим'ян. Поставити в нагріту до 200°C духовку та запікати приблизно 30-35 хвилин. Готовність страви буде видно по картоплі: вона має підрум’янитися, а молоко має випаруватися.

Десерт: медівник

Фото: Unsplash/Diliara Garifullina

На десерт пропонуємо приготувати медівник. Попри те, що росіяни називають цей торт своїм, медівник — це традиційний український десерт. Але як пише у своєму блозі “Пані Стефа” дослідниця галицької кухні Маріанна Душар, “у старих рускіх кухарських книгах нема і натяку на медовий тортик, а з меду в ті часи робили хіба що пряники. А з'являється рецепт медовика такого типу в 1957 році в книжці "Українські страви"”. Для встановлення кулінарно-історичної справедливості, ми пропонуємо цей тортик приготувати на святковий стіл. Нижче даємо рецепт медівника від Маріанни Душар.

Для коржів:

вершкове масло — 250 г

цукор — 200 г

мед — 365 г

пшеничне борошно — 630 г

сода — 1 ч.л.

яйця — 3-4 шт.

мелена кориця — на кінчику ножа

мелена гвоздика — на кінчику ножа

Для крему:

сметана 30% — 1000 мл

цукрова пудра — 1.5-2 склянки

Як готувати