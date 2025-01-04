30 закладів, які відкрилися в Києві 2024 року
Від пивних барів і точок зі стритфудом до азійських бістро і пекарні із власним млином — попри повномасштабну війну, рік, що минає, був багатим на ресторанні відкриття в Києві.
Зібрали для вас добірку із трьох десятків закладів, що відкрилися в столиці 2024 року. Звісна річ, нових ресторанів, барів і кавʼярень за цей рік відкрилося набагато більше ніж тридцять, багато закладів розширили свою мережу — наприклад, кафе-кондитерська Honey від подружжя Завертайлів або французька мережа пекарень Paul. Але відкривалося також багато нових кафе, барів і ресторанів з оригінальними концепціями та цікавими фішками.
Нижче — наш ультимативний список найцікавіших закладів року.
Баба Ґануш
Шашлична від Алекса Купера, яку він відкрив на місці свого ізраїльського стритфуду Avi на Площі Українських героїв. В меню — мікс із страв близькосхідної кухні. Кримськотатарські пельмені татараш, турецькі кебаби, ізраїльські закуски і мезе.
З меню:
- бабагануш — 145 грн
- курячий шашлик — 125 грн
- шашлик із ягняти — 243 грн
- гострий суп харіра з кебабом — 189 грн
- татараш з яловичиною — 173 грн
вул. Велика Васильківська, 24
Instagram
Tachinomi
Ще один новенький заклад від Купера і теж неподалік від площі Українських героїв. Цього разу — азійське бістро зі стравами японської, китайської, корейської і тайської кухонь.
З меню:
- кімчі — 160 грн
- рамен — 415 грн
- тайське карі з тофу і грибами — 405 грн
- пад тай з креветкою — 385 грн
- кисла-солодка курка — 300 грн
вул. Велика Васильківська, 29
Instagram
Кицуня
Ще одне азійське бістро, цього разу — на Золотих воротах. На сніданок тут подають японські омлети окономіяки й омурайс, рисову кашу з манго та сирники матча. В основному меню — рамени, сендвічі кацу-сандо, локшина і смажений рис.
З меню:
- окономіякі — 285 грн
- смажений рис з вугром — 425 грн
- курка в кисло-солодкому соусі — 295 грн
- кацу-сандо з куркою, гливами або свининою — 295 грн
- рамен з креветками — 355 грн
вул. Велика Житомирська, 26
Instagram
Honey
Новенький заклад мережі Honey від подружжя рестораторів Ані та Стаса Завертайлів. Це четвертий заклад мережі, але перший Honey, який Завертайли відкрили за вісім років. До цього вони відкрили два заклади “Завертайло” — один на Подолі, інший біля Софії Київської. В меню нового Honey — фірмові десерти й сніданки. А фішкою саме цього закладу є мелти (сендвічі з великою кількістю розплавленого сиру) та повноцінні раціони для забалансового харчування.
З меню:
- сніданок “Ранок у Хані” — 525 грн
- бутерброд з червоною ікрою — 395 грн
- крем-суп із гарбуза конфі — 255 грн
- туна мелт — 355 грн
- раціон на день — від 1080 грн
вул. Жилянська, 25
Instagram
Si
Італійський ресторан між Хрещатиком і Золотими воротами. За кухню тут відповідає переможець проєкту “МастерШеф” і бренд-шеф львівського закладу “Мрійники” Олександр Цвігун. В меню Si — класика італійської кухні, трошки переосмислена на новий лад. Піца, паста, сніданки й десерти в авторській інтерпретації Цвігуна.
З меню:
- омлет зі страчателою та ікрою форелі — 445 грн
- букатині качо-е-пепе з трюфелем — 285 грн
- піца Маргарита — 325 грн
- сирна піца — 505 грн
- форель з апельсиновим снігом та желе із просекко — 365 грн
вул. Прорізна, 20
Instagram
Франик
Кафе-пекарня відкрилася в листопаді на розі Велика Васильківської та Саксаганського. Це вже четверта точка мережі кафе “Франик” в Україні, три інші працюють у Харкові, Полтаві та Дніпрі. В меню — власна випічка, зокрема, великий вибір круасанів і синабонів, а також сніданки цілий день та основне меню з 12:00.
З меню:
- круасан малина-маскарпоне — 164 грн
- карамельний синабон — 158 грн
- сніданок з тунцем — 274 грн
- зелений салат з авокадо та хурмою — 338 грн
- індичі котлети з картопляним пюре — 312 грн
вул. Велика Васильківська, 48
Instagram
Марчук Хліб
Пекарню третьої хвилі “Марчук Хліб” відкрив шеф-кухар Владислав Марчук і його дружина Юлія Пугач. Фішка пекарні — власний млин, на якому мелють борошно. З цього борошно потім готують хліб та іншу випічку — круасани, булочки, печиво, пончики. Усе можна з'їсти на місці або забрати з собою. Також у пекарні готують каву.
З меню:
- булочка з маком — 109 грн
- булочка з корицею — 109 грн
- пончик зі смородиною і кремом — 79 грн
- мигдалевий круасан — 139 грн
- житній хліб “Український” — 65 грн
вул. Межигірська, 79
Instagram
One Love & Cheesecake Family
А цей заклад, який відкрили на Центральному залізничному вокзалі Києва, є “колабою” від Володимира Задіраки (One Love coffee, Wine Love, Monthang Tea Space) та Іллі Неправди (MAD bars house у Львові та Cheesecake Family, Hram bar у Києві). В меню — спешелті кава від One Love та їжа від Cheesecake Family: ендвічі, боули, десерти.
З меню:
- фільтр кава — 85 грн
- круасан із лососем – 185 грн
- сендвіч із телятиною у хлібі на заквасці – 215 грн
- баскський чизкейк – 185 грн/шматочок
- горішок зі згущеним молоком — 65 грн/1 шт.
пл. Вокзальна, 1
Instagram
Звіринецька
Ще один заклад від One Love Coffee, цього разу без колаб і партнерства. Кафе “Звіринецька” відкрили біля Ботанічного саду імені Гришка. Це перший проєкт мережі в такому форматі. В меню — сніданки цілий день, салати, сендвічі та боули, а також спешелті кава від One Love, звісна річ.
З меню:
- сирна вівсянка з беконом — 279 грн
- деруни з лососем — 289 грн
- сендвіч з яловичиною або індичкою — 169 грн
- булочка равлик з родзинками — 99 грн
- медівник — 165 грн /шматочок
вул. Бастіонна, 10
Instagram
Sushi Boys
А цей азійський заклад відкрили в ЖК “Файна Таун” Ілля Неправда та шеф Євген Мензелевський. Хлопці кажуть, що хотіли відкрити “нормальне місце на районі”, оскільки ані в ЖК, ані неподалік немає якісних закладів азійської кухні. У меню — роли, суші-сети, азійські супи та салати, а також кілька позицій з авторськими сніданками.
З меню:
- Том ям — 365 грн
- Філадельфія з лососем — 495 грн
- Курка в кисло-солодкому соусі — 265 грн
- Салат з креветками і манго-соусом — 310 грн
- Місо-скрембл на хлібі — 255 грн
вул. Салютна, 2
Instagram
Mari
Ще один заклад у ЖК «Файна таун», цього разу у форматі «кухні твоєї бабусі». В меню — страви дитинства на сучасний манір, а також великий вибір хліба, пиріжків, печива і десертів.
З меню:
- перлова каша з грибами — 230 грн
- медовик — 220 грн/шматочок
- борщ — 300 грн
- оселедець зі смаженою картоплею — 270 грн
- вареники з вишнями — 260 грн
вул. Салютна, 2Б
Instagram
Paws & Coffee
А цей заклад відкрили неподалік від Солом’янського ландшафтного парку. Кафе — пет-френдлі, для собак тут є окреме меню, іграшки й простір для забав і відпочинку. Хвостиків пригощають печивом, холодцем з яловичини, курки, індички або кролика, «папучіно» та собачим пивом. Для власників собак пропонують каву, десерти та випічку.
З меню:
- вафельний торт — 65 грн
- вишневий пиріг — 100 грн
- вупі пай — 75 грн
- гарячий шоколад — 50 грн
- флет-вайт — 70 грн
вул. Кудряшова, 5
Instagram
Галушкарня
Моноформат у приміщенні Житнього ринку. В меню — різні види галушо, є мʼясні або з сиром. Крім цього, тут можна замовити «стаканчик грибної юшки», салат із капусти, лимонад із чорнобривців та гарячий тонік з обліпихи й імбиру.
З меню:
- галушки з сиром — 120 грн
- галушки зі свининою — 150 грн
- галушки з телятиною — 180 грн
- грибна юшка — 80 грн
- смажені галушки зі шкварками — 175 грн
вул. Верхній Вал, 16
Instagram
У Інни
А цей заклад — новий проєкт шеф-кухаря Євгена Клопотенка та співзасновниці компанії “Нова пошта” Інни Поперешнюк. “У Інни” — це спроба запропонувати мешканцям і гостям Києва смачний український стритфуд у форматі to go. Головна страва закладу — солоні та солодкі полтавські галушки. Також тут є сезонне меню. Зараз, наприклад, триває місяць дерунів, а влітку подавали качану кашу. З напоїв пропонують каву, час, квас, кисіль і гарячий мід.
З меню:
- полтавські галушки з куркою — 145 грн
- полтавські галушки з грибами — 95 грн
- кава по-полтавськи — 65 грн
- кисіль — 55 грн
- гарячий мід — 65 грн
вул. Хрещатик, 28/2
Instagram
Котлета по-київськи
Ще один “питомо український стритфуд”, цього разу з котлетами по-київськи. Це вже четверта точка мережі й подібна експансія не може не тішити. В меню — котлети по-київськи з курячого філе з різними начинками, а також, пюре, деруни, курячі нагетси тощо.
З меню:
- котлета по-київськи з грибами й сиром — 99 грн
- котлета по-київськи з моцарелою й песто — 99 грн
- деруни — 69 гривень
- пюрешка — 69 грн
- узвар — 49 грн
пр-т Бажана, 1-О
Instagram
Гам!бургерна Nunu
Новий заклад від шеф-кухаря Юрія Нікітюка та ресторатора Андрія Єлісеєва, відомих у Києві своїми проєктами Nunu Diner і This is Pivbar. У меню, як зрозуміло з назви, ставку роблять на бургери, які Юрій Нікітюк готує за авторськими рецептами. Крім гамбургерів тут також пропонують кілька салатів, мінічебуреки з яловичиною, картоплю й батат фрі, сирні палички, крильця BBQ і шримпончики — хрумкі пончики з тигрових креветок та курячого філе.
З меню:
- чизбургер — 195 грн
- дабл гамбургер — 180 грн
- бургер Слопі Джо — 190 грн
- шримпончики — 195 грн
- цезар пів курки — 280 грн
вул. Костянтинівська, 19
Instagram
Musafir
Четверте кафе Musafir родина Сеітвелієвих відкрили напочатку осені на Контрактовій площі. В меню — страви кримських татар та інших тюркських народів. Готують чибереки і янтики, піде (кримськотатарська й турецька піца) та страви на мангалі, супи й салати, сарму у виноградних листях, баклажани імам байилди, пахлаву та багато іншого.
З меню:
- чиберек з яловичиною — 98 грн
- янтик з бараниною — 108 грн
- манти з яловичиною — 43 грн/1 шт.
- лагман — 149 грн
- люля кебаб з яловичини — 231 грн
вул. Костянтинівська, 1
Instagram
Піна
А цей заклад працює у форматі “пивна на розі”. Меню — стисле й дуже просте, крім пива тут також пропонують коктейлі від Suite 13 і винну карту від Бюро вин. З їжі — легкі закуски, а також повноцінні страви на обід чи вечерю.
З меню:
- яйця по-шотландськи — 185 грн
- курячий бульйон — 150 грн
- рубен сендвіч — 450 грн
- сидр — від 125 грн
- пиво — від 130 грн
вул. Ярославів Вал, 30/18
Instagram
The Rouge
А цей заклад відкрився у ЖК Great на лівому березі та працює у форматі квіткова кавʼярня. За словами власниці, вона хотіла поєднати в одному місці аромат квітів і кави, тому створила простір, де можна спостерігати за процесом складання букетів за чашкою кави або зібрати композицію власноруч. У меню — кава, чай, вино, коктейлі, десерти й сендвічі.
З меню:
- мінігалета з ананасами та копченою куркою — 170 грн
- сендвіч Цезар — 265 грн
- шу з карамеллю — 135 грн
- лимонно-імбирний чай — 120 грн
- вино — від 125 грн/келих
вул. Дніпровська Набережна, 15К
Instagram
Книжки і пляшки
“Книжки і пляшки” також працює за приципом 2 в 1: тут вам і винний бар, і книжкова крамниця. У винній карті — понад 100 позицій, зокрема, тихі й ігристі, українські або закордонні вина як у келиху, так і в пляшках. До вина пропонують холодні й гарячі закуски, салати й основні страви.
З меню:
- карпачо з тюльки — 195 грн
- равлики ескарго — 260 грн
- рагу з оленини — 320 грн
- салат з ростбіфом — 290 грн
- вино — від 185 грн/келих
вул. Велика Житомирська, 21
Instagram
Пароль Апероль
А цей заклад його засновники називають “єдиним у світі баром, де коктейлі готують виключно в автоматі без участі барменів”. Від замовлення напою до його отримання минає лише кілька хвилин, навіть коли в закладі багато відвідувачів. У меню – понад 20 класичних коктейлів, зокрема кільки видів Spritz, сирна та м’ясна тарілки, смажені горішки, чипси, а також, кава, лимонади й десерти.
З меню:
- Апероль Шприц — 170 грн
- Гранд Апероль 4.5 л — 1895 грн
- джин тонік — 150 грн
- пиріг з куркою і грибами — 120 грн
- сирно-мʼясна тарілка — 280 грн
вул. Саксаганського, 103
Instagram
Стрічка
А цей заклад відкрили біля стадіону ”Економіст” на Берестейському проспекті. В меню — мікс української кухонь. Разом із борщем, варениками, карпачо із сала, дерунами та фаршированими перцями тут також готують піцу — за італійськими рецептами, але з локальними українськими продуктами.
З меню:
- бріош із рваною телятиною під соусом голандез — 255 грн
- тартар із оселедця — 255 грн
- стейк філе міньйон — 299 грн
- піца Енеїда — 325 грн
- сирна піца — 345 грн
пр-т Берестейський, 53
Instagram
Ігриста кава
А цей заклад у стилі neighborhood cafe відкрили на Троєщині, біля озера Верхнє Вигурівське. В меню — паста, ризото, салати, закуски, сніданки цілий день, кава, вино та ігристе, коктейли та десерти власного виробництва.
З меню:
- круасан з лососем і соусом песто — 185 грн
- сирники з вершками та солоною карамеллю — 255 грн
- гарячий шоколад — 75 грн
- ризото з креветками — 295 грн
- коктейль Негроні — 145 грн
вул. Закревського, 95А
Instagram
JP Pancakes
Ще один заклад у моноформаті, цього разу — біля метро ”Арсенальна”. У меню — японські панкейки, повітряні й дуже ніжні оладки, з текстурою суфле. Їх тут готують як із солодкими, так в солоними додатками. Також у меню є кілька позицій сніданків та інстаграмна панакота у формі котика.
З меню:
- суперсирний омлет — 240 грн
- панкейки Choco Oreo — 350 грн
- панкейки авокадо-лосось — 399 грн
- котик-панакота — 199 грн
- вино — від 160 грн/келих
вул. Князів Острозьких, 8
Instagram
Hungry Eyes
Сендвіч-шоп на Пейзажній алеї від засновників The Cinematographer’s Party та T.C.Pizza. У меню зробили ставку на сендвічі, які тут подають у “тигровому хлібі”. Кожен сендвіч можна замовити у двох розмірах — у звичайному та розмірі XL, вагою від пів кіло.
З меню:
- сендвіч Chicken Hawaii — від 195 грн
- сендвіч Roast Beef — від 215 грн
- сендвіч Shrimp — від 275 грн
- сендвіч вегетаріанський — від 210 грн
- сендвіч Kyiv cheese-steak — від 215 грн
вул. Велика Житомирська, 34
Instagram
Inch
А цей заклад відкрив футболіст Олександр Зінченко та його дружина, спортивна оглядачка Влада Зінченко. За їхніми словами, проєкт працює у форматі Sports, Drinks and Fine Cuisine, об'єднавши ресторан вишуканої кухні та бар, де транслюють спортивні події. У меню — великий вибір закусок до пива і вина, а також піца, основні страви і гриль-меню.
З меню:
- каре ягняти на грилі — 470 грн
- піца пепероні — 390 грн
- бургер із рваною яловичиною — 470 грн
- чипси з індички до пива — 180 грн
- паніпурі з лососем — 320 грн
вул. Жилянська, 59
Instagram
Сер Вінстон Черчилль
Бар на честь британського політика й прем'єр-міністра Вінстона Черчилля відкрився на Воздвиженці. В меню — понад 200 варіантів напоїв, серед яких вино, лікери, бітери, міцний алкоголь і понад сотню різних алкогольних коктейлів: класичні, авторські, фірмові.
З меню:
- Old fashioned — 400 грн
- Dry Martini — 340 грн
- Aperol Spritz — 360 грн
- Piña colada — 340 грн
- шот Hiroshima — 300 грн
вул. Воздвиженська, 25
Instagram
Платформа 9 ¾
Кафе в стилі всесвіту Гаррі Поттера відкрилось на Чикаленка біля Хрещатика. Інтерʼєр простору облаштували в стилі вітальні Ґрифіндору. В меню — коктейли та страви європейської кухні, названі на честь героїв поттеріани.
З меню:
- картопля в горщику від місіс Візлі — 320 грн
- рис із морськими чудовиськами — 365 грн
- паста мракоборців — 310 грн
- гарячий шоколад від Уізлі — 120 грн
- Оборотне зілля — 120 грн
вул. Чикаленка, 19А
Instagram
Віброкав'ярня
Ще одне місце, що працює у форматі 2 в 1: кава та іграшки для дорослих. Точніше, 3 в 1: тут готують каву із зернавласної обсмажки, є крамниця для дорослих Dildom та лекторій для творчих зустрічей, презентацій та майстер-класів.
З меню:
- боул з лососем — 220 грн
- веганський рол — 175 грн
- лимонад — 95 грн
- фільтр-кава — 55 грн
- вино — 100 грн/келих
вул. Верхній Вал, 54
Instagram
Солодко та гірко
Найсвіжіше відкриття — цей ресторан відкрився в грудні цього року в самісінькому центрі Києва. В меню зробили ставку на сніданки та піцу, у напоях можна знайти великий вибір чаю — як різні сорти зеленого й чорного, так і крафтові чаї як от імбирно-полуничний.
З меню:
- круасан з хамоном — 165 грн
- ньокі з лососем — 210 грн
- піца Маргарита — 200 грн
- піца Цезар — 315 грн
- імбирно-полуничний чай — 90 грн
вул. Лютеранська, 10А
Instagram