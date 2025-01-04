30 закладів, які відкрилися в Києві 2024 року

Від пивних барів і точок зі стритфудом до азійських бістро і пекарні із власним млином — попри повномасштабну війну, рік, що минає, був багатим на ресторанні відкриття в Києві.

Зібрали для вас добірку із трьох десятків закладів, що відкрилися в столиці 2024 року. Звісна річ, нових ресторанів, барів і кавʼярень за цей рік відкрилося набагато більше ніж тридцять, багато закладів розширили свою мережу — наприклад, кафе-кондитерська Honey від подружжя Завертайлів або французька мережа пекарень Paul . Але відкривалося також багато нових кафе, барів і ресторанів з оригінальними концепціями та цікавими фішками.

Нижче — наш ультимативний список найцікавіших закладів року.

Баба Ґануш

Шашлична від Алекса Купера, яку він відкрив на місці свого ізраїльського стритфуду Avi на Площі Українських героїв. В меню — мікс із страв близькосхідної кухні. Кримськотатарські пельмені татараш, турецькі кебаби, ізраїльські закуски і мезе.

З меню:

бабагануш — 145 грн

курячий шашлик — 125 грн

шашлик із ягняти — 243 грн

гострий суп харіра з кебабом — 189 грн

татараш з яловичиною — 173 грн

вул. Велика Васильківська, 24

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Tachinomi

Ще один новенький заклад від Купера і теж неподалік від площі Українських героїв. Цього разу — азійське бістро зі стравами японської, китайської, корейської і тайської кухонь.

З меню:

кімчі — 160 грн

рамен — 415 грн

тайське карі з тофу і грибами — 405 грн

пад тай з креветкою — 385 грн

кисла-солодка курка — 300 грн

вул. Велика Васильківська, 29

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Кицуня

Ще одне азійське бістро, цього разу — на Золотих воротах. На сніданок тут подають японські омлети окономіяки й омурайс, рисову кашу з манго та сирники матча. В основному меню — рамени, сендвічі кацу-сандо, локшина і смажений рис.

З меню:

окономіякі — 285 грн

смажений рис з вугром — 425 грн

курка в кисло-солодкому соусі — 295 грн

кацу-сандо з куркою, гливами або свининою — 295 грн

рамен з креветками — 355 грн

вул. Велика Житомирська, 26

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Honey

Новенький заклад мережі Honey від подружжя рестораторів Ані та Стаса Завертайлів. Це четвертий заклад мережі, але перший Honey, який Завертайли відкрили за вісім років. До цього вони відкрили два заклади “Завертайло” — один на Подолі, інший біля Софії Київської. В меню нового Honey — фірмові десерти й сніданки. А фішкою саме цього закладу є мелти (сендвічі з великою кількістю розплавленого сиру) та повноцінні раціони для забалансового харчування.

З меню:

сніданок “Ранок у Хані” — 525 грн

бутерброд з червоною ікрою — 395 грн

крем-суп із гарбуза конфі — 255 грн

туна мелт — 355 грн

раціон на день — від 1080 грн

вул. Жилянська, 25

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Si

Італійський ресторан між Хрещатиком і Золотими воротами. За кухню тут відповідає переможець проєкту “МастерШеф” і бренд-шеф львівського закладу “Мрійники” Олександр Цвігун. В меню Si — класика італійської кухні, трошки переосмислена на новий лад. Піца, паста, сніданки й десерти в авторській інтерпретації Цвігуна.

З меню:

омлет зі страчателою та ікрою форелі — 445 грн

букатині качо-е-пепе з трюфелем — 285 грн

піца Маргарита — 325 грн

сирна піца — 505 грн

форель з апельсиновим снігом та желе із просекко — 365 грн

вул. Прорізна, 20

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Франик

Кафе-пекарня відкрилася в листопаді на розі Велика Васильківської та Саксаганського. Це вже четверта точка мережі кафе “Франик” в Україні, три інші працюють у Харкові, Полтаві та Дніпрі. В меню — власна випічка, зокрема, великий вибір круасанів і синабонів, а також сніданки цілий день та основне меню з 12:00.

З меню:

круасан малина-маскарпоне — 164 грн

карамельний синабон — 158 грн

сніданок з тунцем — 274 грн

зелений салат з авокадо та хурмою — 338 грн

індичі котлети з картопляним пюре — 312 грн

вул. Велика Васильківська, 48

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Марчук Хліб

Пекарню третьої хвилі “Марчук Хліб” відкрив шеф-кухар Владислав Марчук і його дружина Юлія Пугач. Фішка пекарні — власний млин, на якому мелють борошно. З цього борошно потім готують хліб та іншу випічку — круасани, булочки, печиво, пончики. Усе можна з'їсти на місці або забрати з собою. Також у пекарні готують каву.

З меню:

булочка з маком — 109 грн

булочка з корицею — 109 грн

пончик зі смородиною і кремом — 79 грн

мигдалевий круасан — 139 грн

житній хліб “Український” — 65 грн

вул. Межигірська, 79

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One Love & Cheesecake Family

А цей заклад, який відкрили на Центральному залізничному вокзалі Києва, є “колабою” від Володимира Задіраки (One Love coffee, Wine Love, Monthang Tea Space) та Іллі Неправди (MAD bars house у Львові та Cheesecake Family, Hram bar у Києві). В меню — спешелті кава від One Love та їжа від Cheesecake Family: ендвічі, боули, десерти.

З меню:

фільтр кава — 85 грн

круасан із лососем – 185 грн

сендвіч із телятиною у хлібі на заквасці – 215 грн

баскський чизкейк – 185 грн/шматочок

горішок зі згущеним молоком — 65 грн/1 шт.

пл. Вокзальна, 1

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Звіринецька

Ще один заклад від One Love Coffee, цього разу без колаб і партнерства. Кафе “Звіринецька” відкрили біля Ботанічного саду імені Гришка. Це перший проєкт мережі в такому форматі. В меню — сніданки цілий день, салати, сендвічі та боули, а також спешелті кава від One Love, звісна річ.

З меню:

сирна вівсянка з беконом — 279 грн

деруни з лососем — 289 грн

сендвіч з яловичиною або індичкою — 169 грн

булочка равлик з родзинками — 99 грн

медівник — 165 грн /шматочок

вул. Бастіонна, 10

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Sushi Boys

А цей азійський заклад відкрили в ЖК “Файна Таун” Ілля Неправда та шеф Євген Мензелевський. Хлопці кажуть, що хотіли відкрити “нормальне місце на районі”, оскільки ані в ЖК, ані неподалік немає якісних закладів азійської кухні. У меню — роли, суші-сети, азійські супи та салати, а також кілька позицій з авторськими сніданками.

З меню:

Том ям — 365 грн

Філадельфія з лососем — 495 грн

Курка в кисло-солодкому соусі — 265 грн

Салат з креветками і манго-соусом — 310 грн

Місо-скрембл на хлібі — 255 грн

вул. Салютна, 2

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Mari

Ще один заклад у ЖК «Файна таун», цього разу у форматі «кухні твоєї бабусі». В меню — страви дитинства на сучасний манір, а також великий вибір хліба, пиріжків, печива і десертів.

З меню:

перлова каша з грибами — 230 грн

медовик — 220 грн/шматочок

борщ — 300 грн

оселедець зі смаженою картоплею — 270 грн

вареники з вишнями — 260 грн

вул. Салютна, 2Б

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Paws & Coffee

А цей заклад відкрили неподалік від Солом’янського ландшафтного парку. Кафе — пет-френдлі, для собак тут є окреме меню, іграшки й простір для забав і відпочинку. Хвостиків пригощають печивом, холодцем з яловичини, курки, індички або кролика, «папучіно» та собачим пивом. Для власників собак пропонують каву, десерти та випічку.

З меню:

вафельний торт — 65 грн

вишневий пиріг — 100 грн

вупі пай — 75 грн

гарячий шоколад — 50 грн

флет-вайт — 70 грн

вул. Кудряшова, 5

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Галушкарня

Моноформат у приміщенні Житнього ринку. В меню — різні види галушо, є мʼясні або з сиром. Крім цього, тут можна замовити «стаканчик грибної юшки», салат із капусти, лимонад із чорнобривців та гарячий тонік з обліпихи й імбиру.

З меню:

галушки з сиром — 120 грн

галушки зі свининою — 150 грн

галушки з телятиною — 180 грн

грибна юшка — 80 грн

смажені галушки зі шкварками — 175 грн

вул. Верхній Вал, 16

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У Інни

А цей заклад — новий проєкт шеф-кухаря Євгена Клопотенка та співзасновниці компанії “Нова пошта” Інни Поперешнюк. “У Інни” — це спроба запропонувати мешканцям і гостям Києва смачний український стритфуд у форматі to go. Головна страва закладу — солоні та солодкі полтавські галушки. Також тут є сезонне меню. Зараз, наприклад, триває місяць дерунів, а влітку подавали качану кашу. З напоїв пропонують каву, час, квас, кисіль і гарячий мід.

З меню:

полтавські галушки з куркою — 145 грн

полтавські галушки з грибами — 95 грн

кава по-полтавськи — 65 грн

кисіль — 55 грн

гарячий мід — 65 грн

вул. Хрещатик, 28/2

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Котлета по-київськи

Ще один “питомо український стритфуд”, цього разу з котлетами по-київськи. Це вже четверта точка мережі й подібна експансія не може не тішити. В меню — котлети по-київськи з курячого філе з різними начинками, а також, пюре, деруни, курячі нагетси тощо.

З меню:

котлета по-київськи з грибами й сиром — 99 грн

котлета по-київськи з моцарелою й песто — 99 грн

деруни — 69 гривень

пюрешка — 69 грн

узвар — 49 грн

пр-т Бажана, 1-О

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Гам!бургерна Nunu

Новий заклад від шеф-кухаря Юрія Нікітюка та ресторатора Андрія Єлісеєва, відомих у Києві своїми проєктами Nunu Diner і This is Pivbar. У меню, як зрозуміло з назви, ставку роблять на бургери, які Юрій Нікітюк готує за авторськими рецептами. Крім гамбургерів тут також пропонують кілька салатів, мінічебуреки з яловичиною, картоплю й батат фрі, сирні палички, крильця BBQ і шримпончики — хрумкі пончики з тигрових креветок та курячого філе.

З меню:

чизбургер — 195 грн

дабл гамбургер — 180 грн

бургер Слопі Джо — 190 грн

шримпончики — 195 грн

цезар пів курки — 280 грн

вул. Костянтинівська, 19

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Musafir

Четверте кафе Musafir родина Сеітвелієвих відкрили напочатку осені на Контрактовій площі. В меню — страви кримських татар та інших тюркських народів. Готують чибереки і янтики, піде (кримськотатарська й турецька піца) та страви на мангалі, супи й салати, сарму у виноградних листях, баклажани імам байилди, пахлаву та багато іншого.

З меню:

чиберек з яловичиною — 98 грн

янтик з бараниною — 108 грн

манти з яловичиною — 43 грн/1 шт.

лагман — 149 грн

люля кебаб з яловичини — 231 грн

вул. Костянтинівська, 1

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Піна

А цей заклад працює у форматі “пивна на розі”. Меню — стисле й дуже просте, крім пива тут також пропонують коктейлі від Suite 13 і винну карту від Бюро вин. З їжі — легкі закуски, а також повноцінні страви на обід чи вечерю.

З меню:

яйця по-шотландськи — 185 грн

курячий бульйон — 150 грн

рубен сендвіч — 450 грн

сидр — від 125 грн

пиво — від 130 грн

вул. Ярославів Вал, 30/18

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The Rouge

А цей заклад відкрився у ЖК Great на лівому березі та працює у форматі квіткова кавʼярня. За словами власниці, вона хотіла поєднати в одному місці аромат квітів і кави, тому створила простір, де можна спостерігати за процесом складання букетів за чашкою кави або зібрати композицію власноруч. У меню — кава, чай, вино, коктейлі, десерти й сендвічі.

З меню:

мінігалета з ананасами та копченою куркою — 170 грн

сендвіч Цезар — 265 грн

шу з карамеллю — 135 грн

лимонно-імбирний чай — 120 грн

вино — від 125 грн/келих

вул. Дніпровська Набережна, 15К

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Книжки і пляшки

“Книжки і пляшки” також працює за приципом 2 в 1: тут вам і винний бар, і книжкова крамниця. У винній карті — понад 100 позицій, зокрема, тихі й ігристі, українські або закордонні вина як у келиху, так і в пляшках. До вина пропонують холодні й гарячі закуски, салати й основні страви.

З меню:

карпачо з тюльки — 195 грн

равлики ескарго — 260 грн

рагу з оленини — 320 грн

салат з ростбіфом — 290 грн

вино — від 185 грн/келих

вул. Велика Житомирська, 21

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Пароль Апероль

А цей заклад його засновники називають “єдиним у світі баром, де коктейлі готують виключно в автоматі без участі барменів”. Від замовлення напою до його отримання минає лише кілька хвилин, навіть коли в закладі багато відвідувачів. У меню – понад 20 класичних коктейлів, зокрема кільки видів Spritz, сирна та м’ясна тарілки, смажені горішки, чипси, а також, кава, лимонади й десерти.

З меню:

Апероль Шприц — 170 грн

Гранд Апероль 4.5 л — 1895 грн

джин тонік — 150 грн

пиріг з куркою і грибами — 120 грн

сирно-мʼясна тарілка — 280 грн

вул. Саксаганського, 103

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Стрічка

А цей заклад відкрили біля стадіону ”Економіст” на Берестейському проспекті. В меню — мікс української кухонь. Разом із борщем, варениками, карпачо із сала, дерунами та фаршированими перцями тут також готують піцу — за італійськими рецептами, але з локальними українськими продуктами.

З меню:

бріош із рваною телятиною під соусом голандез — 255 грн

тартар із оселедця — 255 грн

стейк філе міньйон — 299 грн

піца Енеїда — 325 грн

сирна піца — 345 грн

пр-т Берестейський, 53

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Ігриста кава

А цей заклад у стилі neighborhood cafe відкрили на Троєщині, біля озера Верхнє Вигурівське. В меню — паста, ризото, салати, закуски, сніданки цілий день, кава, вино та ігристе, коктейли та десерти власного виробництва.

З меню:

круасан з лососем і соусом песто — 185 грн

сирники з вершками та солоною карамеллю — 255 грн

гарячий шоколад — 75 грн

ризото з креветками — 295 грн

коктейль Негроні — 145 грн

вул. Закревського, 95А

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JP Pancakes

Ще один заклад у моноформаті, цього разу — біля метро ”Арсенальна”. У меню — японські панкейки, повітряні й дуже ніжні оладки, з текстурою суфле. Їх тут готують як із солодкими, так в солоними додатками. Також у меню є кілька позицій сніданків та інстаграмна панакота у формі котика.

З меню:

суперсирний омлет — 240 грн

панкейки Choco Oreo — 350 грн

панкейки авокадо-лосось — 399 грн

котик-панакота — 199 грн

вино — від 160 грн/келих

вул. Князів Острозьких, 8

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Hungry Eyes

Сендвіч-шоп на Пейзажній алеї від засновників The Cinematographer’s Party та T.C.Pizza. У меню зробили ставку на сендвічі, які тут подають у “тигровому хлібі”. Кожен сендвіч можна замовити у двох розмірах — у звичайному та розмірі XL, вагою від пів кіло.

З меню:

сендвіч Chicken Hawaii — від 195 грн

сендвіч Roast Beef — від 215 грн

сендвіч Shrimp — від 275 грн

сендвіч вегетаріанський — від 210 грн

сендвіч Kyiv cheese-steak — від 215 грн

вул. Велика Житомирська, 34

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Inch

А цей заклад відкрив футболіст Олександр Зінченко та його дружина, спортивна оглядачка Влада Зінченко. За їхніми словами, проєкт працює у форматі Sports, Drinks and Fine Cuisine, об'єднавши ресторан вишуканої кухні та бар, де транслюють спортивні події. У меню — великий вибір закусок до пива і вина, а також піца, основні страви і гриль-меню.

З меню:

каре ягняти на грилі — 470 грн

піца пепероні — 390 грн

бургер із рваною яловичиною — 470 грн

чипси з індички до пива — 180 грн

паніпурі з лососем — 320 грн

вул. Жилянська, 59

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Сер Вінстон Черчилль

Бар на честь британського політика й прем'єр-міністра Вінстона Черчилля відкрився на Воздвиженці. В меню — понад 200 варіантів напоїв, серед яких вино, лікери, бітери, міцний алкоголь і понад сотню різних алкогольних коктейлів: класичні, авторські, фірмові.

З меню:

Old fashioned — 400 грн

Dry Martini — 340 грн

Aperol Spritz — 360 грн

Piña colada — 340 грн

шот Hiroshima — 300 грн

вул. Воздвиженська, 25

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Платформа 9 ¾

Кафе в стилі всесвіту Гаррі Поттера відкрилось на Чикаленка біля Хрещатика. Інтерʼєр простору облаштували в стилі вітальні Ґрифіндору. В меню — коктейли та страви європейської кухні, названі на честь героїв поттеріани.

З меню:

картопля в горщику від місіс Візлі — 320 грн

рис із морськими чудовиськами — 365 грн

паста мракоборців — 310 грн

гарячий шоколад від Уізлі — 120 грн

Оборотне зілля — 120 грн

вул. Чикаленка, 19А

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Віброкав'ярня

Ще одне місце, що працює у форматі 2 в 1: кава та іграшки для дорослих. Точніше, 3 в 1: тут готують каву із зернавласної обсмажки, є крамниця для дорослих Dildom та лекторій для творчих зустрічей, презентацій та майстер-класів.

З меню:

боул з лососем — 220 грн

веганський рол — 175 грн

лимонад — 95 грн

фільтр-кава — 55 грн

вино — 100 грн/келих

вул. Верхній Вал, 54

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Солодко та гірко

Найсвіжіше відкриття — цей ресторан відкрився в грудні цього року в самісінькому центрі Києва. В меню зробили ставку на сніданки та піцу, у напоях можна знайти великий вибір чаю — як різні сорти зеленого й чорного, так і крафтові чаї як от імбирно-полуничний.

З меню:

круасан з хамоном — 165 грн

ньокі з лососем — 210 грн

піца Маргарита — 200 грн

піца Цезар — 315 грн

імбирно-полуничний чай — 90 грн