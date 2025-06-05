Що готувати в червні: 6 рецептів із сезонних продуктів
Перший місяць літа тішить розмаїттям сезонних фруктів, ягід, зелені та овочів. Жодної консервації — лише свіжі продукти з ринку. У червні пропонуємо купувати молоду картоплю, кабачки та цукіні, малину, вишні й черешні, а також щавель і спаржеву квасолю.
Також триває сезон полуниці, що розпочався у травні. Якщо шукаєте смачні та оригінальні рецепти з полуницею, радимо звернути увагу на добірку рецептів від італійського шефа Марко Черветті.
Молода картопля
Молода картопля — королева початку літа. Вона невеличка, має тонку, майже прозору шкірку, яку можна сміливо їсти. Чудово підходить для теплих і холодних салатів, гарнірів або як самостійна страва. Пропонуємо приготувати молоду картоплю з соусом песто. Соус на основі зеленого базиліку, олії, горішків і сиру пармезан ідеально доповнює страви з картоплі. Італійські ньокі, які часто подають із соусом песто, — яскравий тому приклад.
Знадобиться:
- молода картопля — 10–15 шт.
- свіжий базилік — 1 пучок
- олія — 1 склянка
- горішки — 2 ст. л.
- тертий пармезан — 2 ст. л.
- часник — 1 зубчик
- лимонний сік — 1 ст. л.
- сіль, перець — на смак
Як готувати
- Картоплю помити, відварити в кожушках до м'якості. Коли буде готова, злити воду, перекласти на паперові рушники, щоб прибрати зайву вологу.
- Потім перекласти картоплю на застелене пергаментом деко та розчавити склянкою. Посолити й поперчити картоплю та поставити деко в нагріту до 180 градусів духовку. Запікати 15–20 хвилин або поки картопля зверху не вкриється золотавою скоринкою
- Приготувати песто. З базиліку обірвати листочки, скласти в блендер. Додати всі інші інгредієнти та перебити до бажаної консистенції. Можна зробити соус більш гладеньким, а можна — пухким, щоб відчувалися шматочки горіхів.
До речі, наш добрий друг і бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group Марко Черветті має рецепт молодої картоплі зі смаженим песто — спрощений варіант цієї страви з руколою замість базиліку.
Кабачки та цукіні
Кабачки — ще одні фаворити літа. Поки не розпочався сезон мемів, що кабачки вродили цього літа немов дурні, пропонуємо приготувати хрусткі кабачкові палички — на перекуску, закуску до келишка вина або замість чипсів під перегляд улюбленого серіалу. Якщо "гратися" зі спеціями, можна щоразу готувати нову на смак страву.
Знадобиться:
- молоді кабачки або цукіні — 2 шт.
- олія — 2 ст. л.
- мелений пармезан — 2 ст. л.
- панірувальні сухарі — 2 ст. л.
- сіль, перець — на смак
Як готувати
- Кабачки помити, витерти насухо. Розрізати: спочатку вздовж, потім навпіл поперек, а потім кожну частину ще навпіл.
- Скласти в глибоку миску, посолити й поперчити, додати олію. Добре перемішати, щоб спеції та олія рівномірно огортали кожен шматочок.
- В іншій мисці змішати панірувальні сухарі та пармезан. Пересипати суміш на плаский таріль і обваляти в ній кожен шматочок кабачка.
- Викласти кабачки на деко, застелене пергаментом так, щоб шматочки не торкалися один одного. Поставити в нагріту до 220 градусів духовку та запікати 10–15 хвилин — кабачки мають стати красиво засмаглими. Дістати, перевернути на інший бік і повернути в духовку ще на 10 хвилин або поки кабачки не стануть золотисто-коричневими.
- Подавати з улюбленим соусом: з домашнім майонезом, соусом айолі, кетчупом, йогуртом з ароматною зеленню, гуакамоле або песто.
До речі, майонез можна приготувати власноруч: ось два рецепти домашнього майонезу від Марко Черветті — звичайний і веганський.
Малина
Малина — універсальна ягода, яка чудово поєднується не лише із солодкими, а й із солоними стравами. В десертах у поєднанні з шоколадом чи вершками малина створює вишуканий смак. Проте її можна використовувати і в незвичних варіантах: додавати до салатів із сиром фета, руколою й горіхами, готувати малинові соуси до м’яса чи качки, змішувати з бальзамічним оцтом для маринадів. Пропонуємо приготувати печиво з малиною та лимоном — чудовий літній десерт під склянку холодної кави або легка закуска до келиха улюбленого коктейлю.
Знадобиться:
-
вершкове масло – 0,5 склянки
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цукор – 1 склянка
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яйце – 1 шт.
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ванільний екстракт – 1 ч. л.
-
лимонний сік – 1 ст. л.
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лимонна цедра – 2 ст. л.
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борошно – 1,5 склянки
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розпушувач – 0,5 ч. л.
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сода – на кінчику ч. л.
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малина – 2/3 склянки
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цукор – для посипки (за бажанням)
Як готувати
- У великій мисці збити вершкове масло з цукром до однорідності та пухкої консистенції.
- Додати рідкі інгредієнти: вбити яйце, додати ванільний екстракт і лимонний сік. Добре перемішати. Потім додати сухі інгредієнти: лимонну цедру, борошно, розпушувач і соду. Перемішати до об’єднання, довго вимішувати не потрібно. Додати малину. Вмішати ягоди в тісто, утворивши легкі малинові завитки.
- Поставити тісто в холодильник на 15–20 хвилин. Поки тісто охолоджується, розігріти духовку до 180°C.
- Охолоджене тісто викласти на деко, застелене пергаментом, використовуючи велику ложку або форму для печива. Поставити в нагріту духовку та випікати приблизно 15–20 хвилин до золотистості країв. Готове печиво можна посипати цукром і охолодити перед подачею.
Спаржева квасоля
Спаржева квасоля пасує до багатьох страв як у свіжому, так і в приготованому вигляді. Її можна додавати до теплих і холодних салатів, смажити з часником і оливковою олією, готувати з яйцями, м’ясом або грибами. Її також часто подають як гарнір до риби або запікають у духовці з травами. Пропонуємо приготувати спаржеву квасолю з беконом і спеціями — страва виходить дуже соковитою, з ноткою копченості.
Знадобиться:
-
стручкова квасоля — 500 г
-
бекон — 5 скибок
-
вершкове масло — 2 ст. л.
-
часник — 1 зубчик
-
копчена паприка — 0,5 ч. ложки
-
сіль, перець — на смак
Як готувати
- Відварити або пропарити стручкову квасолю в підсоленій воді протягом 3–5 хвилин до стану "аль денте". Зцідити й відкласти.
- Бекон порізати та підсмажити на великій сковороді на середньому вогні до хрусткої скоринки. Вийняти й відкласти.
- У тій самій сковороді розтопити вершкове масло. Додати подрібнений часник і смажити 1 хвилину до появи аромату. Додати відварену квасолю, копчену паприку, сіль і перець. Добре перемішати.
- Додати обсмажений бекон до квасолі, перемішати та прогріти ще 2–3 хвилини. Подавати квасолю одразу, поки гаряча.
Вишня та черешня
Вишня і черешня — взаємозамінні ягоди у різних стравах. Якщо хочеться яскравої кислинки, вибирайте вишню, а якщо ніжної солодкості — додавайте у страви черешню. У солоних стравах ці ягоди добре пасують до салатів із сирами, до качки, індички або свинини, як основа для фруктових соусів або маринадів. Пропонуємо приготувати салат із моцарелою і черешнею — така собі літня версія відомого італійського салату капрезе, де замість помідорів використаємо соковиті ягоди.
Знадобиться:
-
черешня (без кісточок) — 200 г
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бебі-моцарела — 200 г
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свіжий базилік — 3 гілочки
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оливкова олія — 2 ст. л.
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бальзамічна глазур — 1 ст. л.
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сіль, перець — на смак
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пластівці чилі — на смак
Як готувати
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Підготувати черешню: вийняти кісточки з черешні та розрізати навпіл.
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Підготувати моцарелу: злити рідину з міні-моцарели, за потреби — розрізати кульки навпіл.
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У глибокій мисці з’єднати черешню, моцарелу та свіжий базилік. Полити оливковою олією та бальзамічною глазур’ю. Додати сіль, перець і за бажанням пластівці чилі. Акуратно перемішати. Викласти на тарілку та подавати.
Щавель
Щавель часто використовують у перших стравах. Найвідоміший приклад — зелений борщ або щавлевий суп із яйцем. Також ця кислувата зелень пасує до омлетів, пирогів, солоних млинців і соусів, особливо до риби чи курки. У поєднанні з вершками або сметаною щавель стає ніжнішим і м’якішим на смак. Крім того, його можна використовувати й у салатах — свіжий щавель добре поєднується з огірками, редискою, горіхами та м’якими сирами. Пропонуємо приготувати пиріг із щавлем і сиром. Даємо універсальний рецепт: замість щавлю можна взяти шпинат або будь-яку іншу зелень до смаку.
Знадобиться:
-
тісто філо — 16 листів
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свіжий щавель — 5 склянок (порубаний)
-
оливкова олія — 1 ст. ложка + 0,5 склянки для змащування тіста
-
цибуля ріпчаста — 1 шт.
-
часник — 2 зубчики
-
сир фета або болгарська бринза — 2 склянки (розкришений)
-
свіжий кріп — 2–3 гілочки
-
чорний перець — на смак
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сіль — за потреби
Як готувати
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Розігріти духовку до 190°C та змастити форму 23×23 см (або трохи більшу) оливковою олією.
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Приготувати начинку. Цибулю й часник почистити і дрібно нашаткувати. У великій сковороді розігріти 1 ст. л. олії, покласти нарізану цибулю й обсмажити до м’якості. Додати часник і тушкувати ще 1 хвилину. Потім покласти щавель і тушкувати 3–5 хвилин, поки він не зменшиться в об'ємі. Зняти з вогню й добре відтиснути зайву рідину.
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У великій мисці змішати охолоджений щавель, розкришений сир, дрібно рубаний кріп і трохи чорного перцю. Перемішати й скуштувати на смак. За потреби посолити, але обережно, бо якщо використовувати фету чи бринзу, сир і так вже солоний.
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Викласти 8 листів тіста філо у форму, змащуючи кожен лист оливковою олією. Рівномірно покласти начинку. Потім накрити ще 8 листами тіста, змащуючи кожен. Краї тіста акуратно загорнути вниз. Нарізати пиріг ножем на квадрати — це дасть рівні шматочки після випікання.
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Випікати в розігрітій духовці приблизно 40 хвилин, поки верх не стане золотистим і хрустким.