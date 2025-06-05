Що готувати в червні: 6 рецептів із сезонних продуктів

Перший місяць літа тішить розмаїттям сезонних фруктів, ягід, зелені та овочів. Жодної консервації — лише свіжі продукти з ринку. У червні пропонуємо купувати молоду картоплю, кабачки та цукіні, малину, вишні й черешні, а також щавель і спаржеву квасолю.

Також триває сезон полуниці, що розпочався у травні. Якщо шукаєте смачні та оригінальні рецепти з полуницею, радимо звернути увагу на добірку рецептів від італійського шефа Марко Черветті.

Молода картопля

Молода картопля — королева початку літа. Вона невеличка, має тонку, майже прозору шкірку, яку можна сміливо їсти. Чудово підходить для теплих і холодних салатів, гарнірів або як самостійна страва. Пропонуємо приготувати молоду картоплю з соусом песто. Соус на основі зеленого базиліку, олії, горішків і сиру пармезан ідеально доповнює страви з картоплі. Італійські ньокі, які часто подають із соусом песто, — яскравий тому приклад.

Знадобиться:

молода картопля — 10–15 шт.

свіжий базилік — 1 пучок

олія — 1 склянка

горішки — 2 ст. л.

тертий пармезан — 2 ст. л.

часник — 1 зубчик

лимонний сік — 1 ст. л.

сіль, перець — на смак

Як готувати

Картоплю помити, відварити в кожушках до м'якості. Коли буде готова, злити воду, перекласти на паперові рушники, щоб прибрати зайву вологу. Потім перекласти картоплю на застелене пергаментом деко та розчавити склянкою. Посолити й поперчити картоплю та поставити деко в нагріту до 180 градусів духовку. Запікати 15–20 хвилин або поки картопля зверху не вкриється золотавою скоринкою Приготувати песто. З базиліку обірвати листочки, скласти в блендер. Додати всі інші інгредієнти та перебити до бажаної консистенції. Можна зробити соус більш гладеньким, а можна — пухким, щоб відчувалися шматочки горіхів.

До речі, наш добрий друг і бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group Марко Черветті має рецепт молодої картоплі зі смаженим песто — спрощений варіант цієї страви з руколою замість базиліку.

Кабачки та цукіні

Кабачки — ще одні фаворити літа. Поки не розпочався сезон мемів, що кабачки вродили цього літа немов дурні, пропонуємо приготувати хрусткі кабачкові палички — на перекуску, закуску до келишка вина або замість чипсів під перегляд улюбленого серіалу. Якщо "гратися" зі спеціями, можна щоразу готувати нову на смак страву.

Знадобиться:

молоді кабачки або цукіні — 2 шт.

олія — 2 ст. л.

мелений пармезан — 2 ст. л.

панірувальні сухарі — 2 ст. л.

сіль, перець — на смак

Як готувати

Кабачки помити, витерти насухо. Розрізати: спочатку вздовж, потім навпіл поперек, а потім кожну частину ще навпіл. Скласти в глибоку миску, посолити й поперчити, додати олію. Добре перемішати, щоб спеції та олія рівномірно огортали кожен шматочок. В іншій мисці змішати панірувальні сухарі та пармезан. Пересипати суміш на плаский таріль і обваляти в ній кожен шматочок кабачка. Викласти кабачки на деко, застелене пергаментом так, щоб шматочки не торкалися один одного. Поставити в нагріту до 220 градусів духовку та запікати 10–15 хвилин — кабачки мають стати красиво засмаглими. Дістати, перевернути на інший бік і повернути в духовку ще на 10 хвилин або поки кабачки не стануть золотисто-коричневими. Подавати з улюбленим соусом: з домашнім майонезом, соусом айолі, кетчупом, йогуртом з ароматною зеленню, гуакамоле або песто.

До речі, майонез можна приготувати власноруч: ось два рецепти домашнього майонезу від Марко Черветті — звичайний і веганський.

Малина

Малина — універсальна ягода, яка чудово поєднується не лише із солодкими, а й із солоними стравами. В десертах у поєднанні з шоколадом чи вершками малина створює вишуканий смак. Проте її можна використовувати і в незвичних варіантах: додавати до салатів із сиром фета, руколою й горіхами, готувати малинові соуси до м’яса чи качки, змішувати з бальзамічним оцтом для маринадів. Пропонуємо приготувати печиво з малиною та лимоном — чудовий літній десерт під склянку холодної кави або легка закуска до келиха улюбленого коктейлю.

Знадобиться:

вершкове масло – 0,5 склянки

цукор – 1 склянка

яйце – 1 шт.

ванільний екстракт – 1 ч. л.

лимонний сік – 1 ст. л.

лимонна цедра – 2 ст. л.

борошно – 1,5 склянки

розпушувач – 0,5 ч. л.

сода – на кінчику ч. л.

малина – 2/3 склянки

цукор – для посипки (за бажанням)

Як готувати

У великій мисці збити вершкове масло з цукром до однорідності та пухкої консистенції. Додати рідкі інгредієнти: вбити яйце, додати ванільний екстракт і лимонний сік. Добре перемішати. Потім додати сухі інгредієнти: лимонну цедру, борошно, розпушувач і соду. Перемішати до об’єднання, довго вимішувати не потрібно. Додати малину. Вмішати ягоди в тісто, утворивши легкі малинові завитки. Поставити тісто в холодильник на 15–20 хвилин. Поки тісто охолоджується, розігріти духовку до 180°C. Охолоджене тісто викласти на деко, застелене пергаментом, використовуючи велику ложку або форму для печива. Поставити в нагріту духовку та випікати приблизно 15–20 хвилин до золотистості країв. Готове печиво можна посипати цукром і охолодити перед подачею.

Спаржева квасоля

Спаржева квасоля пасує до багатьох страв як у свіжому, так і в приготованому вигляді. Її можна додавати до теплих і холодних салатів, смажити з часником і оливковою олією, готувати з яйцями, м’ясом або грибами. Її також часто подають як гарнір до риби або запікають у духовці з травами. Пропонуємо приготувати спаржеву квасолю з беконом і спеціями — страва виходить дуже соковитою, з ноткою копченості.

Знадобиться:

стручкова квасоля — 500 г

бекон — 5 скибок

вершкове масло — 2 ст. л.

часник — 1 зубчик

копчена паприка — 0,5 ч. ложки

сіль, перець — на смак

Як готувати

Відварити або пропарити стручкову квасолю в підсоленій воді протягом 3–5 хвилин до стану "аль денте". Зцідити й відкласти. Бекон порізати та підсмажити на великій сковороді на середньому вогні до хрусткої скоринки. Вийняти й відкласти. У тій самій сковороді розтопити вершкове масло. Додати подрібнений часник і смажити 1 хвилину до появи аромату. Додати відварену квасолю, копчену паприку, сіль і перець. Добре перемішати. Додати обсмажений бекон до квасолі, перемішати та прогріти ще 2–3 хвилини. Подавати квасолю одразу, поки гаряча.

Вишня та черешня

Вишня і черешня — взаємозамінні ягоди у різних стравах. Якщо хочеться яскравої кислинки, вибирайте вишню, а якщо ніжної солодкості — додавайте у страви черешню. У солоних стравах ці ягоди добре пасують до салатів із сирами, до качки, індички або свинини, як основа для фруктових соусів або маринадів. Пропонуємо приготувати салат із моцарелою і черешнею — така собі літня версія відомого італійського салату капрезе, де замість помідорів використаємо соковиті ягоди.

Знадобиться:

черешня (без кісточок) — 200 г

бебі-моцарела — 200 г

свіжий базилік — 3 гілочки

оливкова олія — 2 ст. л.

бальзамічна глазур — 1 ст. л.

сіль, перець — на смак

пластівці чилі — на смак

Як готувати

Підготувати черешню: вийняти кісточки з черешні та розрізати навпіл. Підготувати моцарелу: злити рідину з міні-моцарели, за потреби — розрізати кульки навпіл. У глибокій мисці з’єднати черешню, моцарелу та свіжий базилік. Полити оливковою олією та бальзамічною глазур’ю. Додати сіль, перець і за бажанням пластівці чилі. Акуратно перемішати. Викласти на тарілку та подавати.

Щавель

Щавель часто використовують у перших стравах. Найвідоміший приклад — зелений борщ або щавлевий суп із яйцем. Також ця кислувата зелень пасує до омлетів, пирогів, солоних млинців і соусів, особливо до риби чи курки. У поєднанні з вершками або сметаною щавель стає ніжнішим і м’якішим на смак. Крім того, його можна використовувати й у салатах — свіжий щавель добре поєднується з огірками, редискою, горіхами та м’якими сирами. Пропонуємо приготувати пиріг із щавлем і сиром. Даємо універсальний рецепт: замість щавлю можна взяти шпинат або будь-яку іншу зелень до смаку.

Знадобиться:

тісто філо — 16 листів

свіжий щавель — 5 склянок (порубаний)

оливкова олія — 1 ст. ложка + 0,5 склянки для змащування тіста

цибуля ріпчаста — 1 шт.

часник — 2 зубчики

сир фета або болгарська бринза — 2 склянки (розкришений)

свіжий кріп — 2–3 гілочки

чорний перець — на смак

сіль — за потреби

Як готувати