На Прирічній, де хочуть побудувати паркінг, активісти висадили 15 дерев

У парку Прирічна, що в Оболонському районі міста, де міська влада планує побудувати трирівневий паркінг, активісти висадили 15 нових дерев.

Про це повідомляється на сторінці громадської ініціативи “Парк Прирічна”.

Всього ініціативна група висадила 10 лип та 5 кленів на місці, де були спиляні дерева. Рослини закупили за донати жителів району, які послідовно виступають за збереження зеленої зони від жодних забудов.

Нагадаємо, що петиція проти будівництва трирівневого паркінгу на вулиці Прирічній біля Оболонської набережної та за облаштування там парку набрала більше 6 000 підписів. Проте міська влада її відхилила .

У березні стало відомо, що на вулиці Прирічній хочуть збудувати трирівневий паркінг , для цього виділять із місцевого бюджету 120 мільйонів гривень.

Ми писали , що на Оболонському острові під час будівельних робіт виявили археологічні знахідки старослов’янських часів, а археологи підтвердили наявність культурного шару на Оболонському острові та закликали його дослідити.

Фото: Ініціатива "Парк Прирічна"