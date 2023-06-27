Такі плани: 12 проєктів червня, які змінять Київ та передмістя

Київ та передмістя продовжують відновлювати та розвивати попри війну. Ми зібрали проєкти місяця, які вплинуть на життя міста та передмістя. Серед них – нові укриття, музей під Києвом з дизайном від Makhno Studio, нові зелені зони та зміни на Житньому ринку.

Українська архітектурна студія Makhno Studio представила проєкт зупинки-укриття. Її створять за допомогою 3D-друку. Перша така зупинка вже незабаром з’явиться в Києві, далі за сприяння місцевих влад, громад та партнерів проєкт може бути масштабовано.

У Києві планують оснастити 3 тисяч укриттів та сховищ автоматизованими системами відкриття. Таким чином містяни зможуть безперешкодно потрапляти туди у разі тривоги. Такі кодові системи вже почали тестувати у Дарницькому районі .

Також місто планує придбати й встановити понад 250 наземних бетонних укриттів.

Представники київської громади показали проєкт парку “Дикий Лівий”, що можуть облаштувати від моста Метро до заказника "Горбачиха" вздовж Микільської Слобідки.

Концепт парку було розроблено за технічним завданням і за кошти місцевої громади.

Проект розробляла SBM Studio, авторству якої належить багато архітектурних проєктів у Харкові, наприклад, "Саржин Яр" (переможець трьох світових нагород по соціальним проектам), Києві, Дніпрі та інших містах.

Біля метро "Театральна" облаштують наземний перехід, який дублюватиме підземний. Вже триває ремонт вулиці Богдана Хмельницького, де дорожники оновлюють дорожнє покриття з гранітної бруківки.

Нагадаємо, що раніше кияни пропонували облаштувати наземний перехід біля "Театральної" у межах програми Громадського бюджету.

У Святошинському районі замість занедбаного приміщення ЖЕКу створять сучасний центр реабілітації для дітей та молоді з інвалідністю. Цьогоріч проведуть демонтаж непридатних конструкцій та основні підготовчі роботи. Також передбачено облаштування укриття у підвальному приміщенні.

Наразі у Святошинському районі проживає 1978 дітей з інвалідністю.

На другому поверсі Житнього ринку можуть з'явитися фуд-корти з концертним майданчиком, дитячою кімнатою та зоною для майстер-класів. Про це БЖ розповів генеральний директор Житнього ринку Євгеній Шевченко.

Там планують проводити фестивалі традиційних українських страв у виконанні сучасних шеф-кухарів. Керівництво ринку вже працює над спільним проєктом з Євгеном Клопотенком.

Ринок сільськогосподарських продуктів залишиться на першому поверсі.

«Київзеленбуд» вивчає досвід створення дощових садів на території житлових комплексів міста. Як зазначає гендиректор КО «Київзеленбуд» Олексій Король, дощові сади — це практичне рішення для територій, де є застій води внаслідок влаштування дренажу та висадження рослин, які поглинають надлишкову вологу. Для Києва, враховуючи перепади температури, рясні опади та особливості ґрунту, це актуально.

Дощові сади знизять навантаження на основну систему каналізації, водночас ще і створять привабливий ландшафт, зазначають у “Київзеленбуді”.

У Подільському районі між проспектами Свободи та Правди планують облаштувати пішохідну алею. Орієнтовна площа алеї складає 0,99 га. Там хочуть провести роботи з комплексного благоустрою території та створити пішохідну зону.

Модерністську альтанку на Подолі, яку почали руйнувати комунальники, планують відновити. Активісти вже узгодили це рішення з керівництвом району.

Для цього необхідно 200 тисяч гривень, які планують зібрати з пожертв. До команди відновлення увійшли співавтор альтанки та забудови кварталів, архітектор та засновник науково-мистецької платформи «Острів» Юрій Шалацький та архітектор та засновник проєкту Podil Postmodern Борис Медведик.

Проєкти передмістя

Архітектори з Makhno Studio представили концепцію Дому-музею сучасного українського мистецтва та кераміки. Архітектори пропонують звести бетонну будівлю площею 800 квадратних метрів. Поруч із нею облаштують ландшафтний сад і встановлять артобʼєкти.

Музей вміщатиме колекцію з 3000 керамічних виробів, картин, скульптур, фотографій і малюнків. Як зазначають у Makhno Studio, проєкт спрямований на відродження гончарних традицій та популяризацію сучасного українського мистецтва.

У Ворзелі зʼявиться нова інклюзивна школа й дитячий садок. Кабмін виділив на будівництво закладів 110 мільйонів гривень. Перед цим фахівці підготували проєкт розбудови існуючої школи, який передали уряду на розгляд разом із кошторисною документацією.

У майбутньому початкова школа зможе приймати 360 учнів, а дитсадок — 85. Це буде інклюзивний заклад, де створять безбар’єрний простір для дітей. Також обіцяють врахувати усі стандарти будівництва задля максимального збереження довкілля.

На Київщині планують побудувати перші в Україні "розумні" електромережі Smart Grid. Почнуть з енерговузла Ірпінь-Буча-Бородянка, який зазнав найбільших руйнувань під час окупації навесні 2022 року. Реконструкція триватиме три роки.

Ключовими перевагами "розумних" мереж називають стійкість та гнучкість — система продовжить працювати у випадку пошкодження чи руйнування якогось одного сегменту. Також система підлаштується до умов "зеленої" енергетики, якщо споживачі захочуть стати постачальниками електрики, виробленої на домашніх сонячних панелях.