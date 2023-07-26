Стало відомо, хто отримає гроші від Тайваню на Оболонський міст у Києві

Кошти на побудову Оболонського мосту-хвилі від уряду Тайваню отримає благодійний фонд «Майбутній Київ».

Згідно з відкритими даними YouControl та витягом з Єдиного держреєстру, засновниками фонду «Майбутній Київ» є Віталій Кличко та забудовник (KAN Development) і радник міського голови Ігор Ніконов.

Із сервісу моніторингу «Опендатабот» видно, що 8 травня 2023 року вони були видалені зі списку бенефіціарів фонду.

У Telegram-каналі «ПроМобільність» від розробників транспортної моделі Києва звернули увагу на формулювання в офіційній заяві від МЗС Тайваню, де виділені кошти на будівництво мосту назвали «гуманітарною допомогою».

«Ця новина викликає досить багато питань до роздумів: чи мала сторона міста можливість запропонувати кілька варіантів потенційної підтримки? Цікаво, чим саме вимірювався гуманітарний ефект від допомоги, чи вважалось би поліпшення регулярних робочих сполучень таким, що дає вищий гуманітарний (а також соціально-економічний) ефект, ніж створення рекреаційного маршруту на острів», – зазначають у «ПроМобільність».

В ініціативі «Пасажири Києва» також прокоментували виділення грошей на пішохідний міст:

«На що б попросити у Тайваню грошей: на громадський транспорт? На укриття? На безбар'єрність? На міст для подальшої забудови острова біля Оболоні!».

Нагадаємо, що Тайвань виділить 2,5 мільйона доларів США на будівництво мосту до Оболонського острова.

Раніше метрополія Великого Парижа виділила 19 496 412,0 грн на будівництво цього мосту.

Міст-хвиля на Оболоні матиме довжину 160 метрів, а ширину — 4 метри. Він буде підсвічуватись різними кольорами. Окрім того, на ньому вмикатиметься музика, коли на мосту збереться певна кількість людей.

У березні 2023 року розпочато роботи з улаштування металевих технологічних опор. Завершити будівництво хочуть у 2024 році.

На Оболонському острові під час будівельних робіт виявили археологічні знахідки старослов’янських часів.