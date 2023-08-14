КМДА давала дозвіл на знесення 200-річного будинку на Подолі – депутатка

КМДА видавала дозвіл на знесення 200-річноого будинку на Подолі.

Про це в ефірі каналу "Ми-Україна" повідомила депутатка Київради Ксенія Семенова.

За її словами, Департамент містобудування та архітектури КМДА давав дозвіл на знесення історичної будівлі.

"У 2021 році було розпорядження, що Департамент повинен цій будівлі надати статус, було дослідження старовинних будівель Подолу і прямо було розпорядження Департаменту охорони культурної спадщини. Відомство облікову документацію не розробило, будівлю в реєстр не внесло. Далі Департамент містобудування архітектури КМДА дає дозвіл на знесення і далі ми бачимо заяву мера, що місто ніяких дозволів не давало. Місто це дозволило, мер це дозволив – це люди, які з ним пов’язані", – зазначила депутатка.

Нагадаємо, на Ярославській, 13 Б вранці 10 серпня забудовник зніс 200-річну садибу на Подолі, що була зразком київської житлової деревʼяної забудови ХІХ ст.

Раніше у Департаменті охорони культурної спадщини заявили , що не погоджували знесення 200-річного будинку на Подолі. Після цього міська влада заявила про розірвання Київрадою договору оренди на вулиці Ярославській 13-Б.

Поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом знесення будинку на Ярославській, що був зразком київської житлової деревʼяної забудови ХІХ ст.

Згодом стало відомо, що дозвіл на реконструкцію 200-річного будинку на Ярославській, 13-Б, який знесли 10 серпня, надали у Міністерстві культури та інформаційної політики.