КМДА давала дозвіл на знесення 200-річного будинку на Подолі – депутатка

838
Валерія Гуржий
share share

КМДА видавала дозвіл на знесення 200-річноого будинку на Подолі.

Про це в ефірі каналу "Ми-Україна" повідомила депутатка Київради Ксенія Семенова.

За її словами, Департамент містобудування та архітектури КМДА давав дозвіл на знесення історичної будівлі.

"У 2021 році було розпорядження, що Департамент повинен цій будівлі надати статус, було дослідження старовинних будівель Подолу і прямо було розпорядження Департаменту охорони культурної спадщини. Відомство облікову документацію не розробило, будівлю в реєстр не внесло. Далі Департамент містобудування архітектури КМДА дає дозвіл на знесення і далі ми бачимо заяву мера, що місто ніяких дозволів не давало. Місто це дозволило, мер це дозволив – це люди, які з ним пов’язані", – зазначила депутатка.

Нагадаємо, на Ярославській, 13 Б вранці 10 серпня забудовник зніс 200-річну садибу на Подолі, що була зразком київської житлової деревʼяної забудови ХІХ ст.

Раніше у Департаменті охорони культурної спадщини заявили, що не погоджували знесення 200-річного будинку на Подолі. Після цього міська влада заявила про розірвання Київрадою договору оренди на вулиці Ярославській 13-Б.

Поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом знесення будинку на Ярославській, що був зразком київської житлової деревʼяної забудови ХІХ ст.

Згодом стало відомо, що дозвіл на реконструкцію 200-річного будинку на Ярославській, 13-Б, який знесли 10 серпня, надали у Міністерстві культури та інформаційної політики.

Фото: Kateryna Butko

Опубліковано: 14 серпня 2023
share share
У Львові створили мапу спортивної інфраструктури У Львові створили мапу спортивної інфраструктури Кияни просять, щоб громадський трнаспорт працював до останнього рейсу метро Кияни просять, щоб громадський трнаспорт працював до останнього рейсу метро У районі Жулян розчистили русло річки Нивка У районі Жулян розчистили русло річки Нивка Вареники та ембієнт: Як спільнота Monday Kitchen влаштовує українські гастровечірки у Берліні Вареники та ембієнт: Як спільнота Monday Kitchen влаштовує українські гастровечірки у Берліні Через "Київ Цифровий" порахували населення та кількість авто у столиці Через "Київ Цифровий" порахували населення та кількість авто у столиці На Інститутській відкрився ресторан грузинської кухні Iveria На Інститутській відкрився ресторан грузинської кухні Iveria Восени обміліле озеро Синє на Виноградарі розчистять та наповнять водою Восени обміліле озеро Синє на Виноградарі розчистять та наповнять водою Німецький журналіст проїхав велосипедом майже 3 тисячі км, щоб зібрати гроші на підтримку України Німецький журналіст проїхав велосипедом майже 3 тисячі км, щоб зібрати гроші на підтримку України
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.