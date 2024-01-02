Внаслідок рекетної атаки постраждала левиця у зооцентрі під Києвом: Як допомогти

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Анна Григораш
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Левиця Юна, що мешкає у Центрі порятунку диких тварин під Києвом, постраждала внаслідок ракетної атаки росіян 2 січня.

Уламок збитої ракети впав на відстані близько 300 метрів від вольєра левиці. Вона отримала серйозну контузію, що призвело до повної втрати координації, повідомили у Центрі.

“Ми вивчили записи камер відеоспостереження - це не була звичайна травма, оскільки Юна не встигла вдаритися. Вона вже отримує необхідний курс лікування, і ми покладаємо нашу надію на її одужання”, – розповіли у Центрі.

Допомогти левиці Юні та підтримати Центр порятунку можна за посиланням.

Станом на 16:00, внаслідок масованої атаки на Київ 2 січня дві людини загинули, 49 людей постраждали. Зокрема, серйозно постраждала багатоповерхівка на Солом’янці, у Подільському районі згорів автосалон і кілька десятків авто. На Печерську уламки ракет впали на дах 9-ти поверхівки, також загоряння фіксували в Оболонському районі.

Також ми писали, що у Будинку кіно вибиті вікна.

Чи бажаєте Ви підтримати левицю Юну?
Опубліковано: 02 січня 2024
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