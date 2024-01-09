За фактом скидання будівельного сміття на березі озера Тягле відкрили кримінальне провадження

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Валерія Гуржий
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Прокуратура відкрила кримінальну провадження за фактом скидання будівельного сміття в районі заказника «Озеро Тягле» на Осокорках.

Про це повідомили у КЕКЦ.

Раніше ми писали, що абудовник Stolitsa Group почав засипати будівельним сміттям канал, що з'єднує озера Тягле і Небреж.

Нагадаємо, що транспортна комісія КМДА відхилила петицію щодо заборони проїзду будівельної техніки до екопарку Осокорки.

Як відомо, будівельна компанія Stolitsa Group розпочала будівництво ЖК H2O. Будівельні роботи відбуваються на березі озер Тягле та Небреж, що на південь від житлового масиву Осокорки.

Департамент міського благоустрою 4 травня 2023 року видав дозвіл на встановлення тимчасової огорожі на період комплексної забудови території об’єктами житлового і соціально-побутового призначення житлового масиву Осокорки-Центральні у Дарницькому районі.

Раніше неподалік озера Тягле та Небреж хотіли збудувати ЖК «Патріотика на озерах». Але активісти виступили проти. На цьому місці екологи хочуть створити екопарк Осокорки.

Фото: КЕКЦ

Як думаєте, чи буде покарання для забудовника?
Опубліковано: 09 січня 2024
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