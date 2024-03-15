Будівництво ЖК біля Солом'янського парку зобов'язали зупинити

Після перевірки ДІАМ будівництво біля Солом'янського парку зобов'язали припинити.

Про це йдеться на сайті Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

У системі сказано, що Департамент містобудування та архітектури КМДА зупинив містобудівні умови та обмеження об'єку із будівництва "будівель готельного, офісного та багатофункціонального призначення".

Раніше ми писали, що 7 березня Державна інспекція архітектури та містобудування України (ДІАМ) перевірить будівництво біля Солом’янського ландшафтного парку.

Там триває будівництво багатоповерхівки безпосередньо на межі Солом’янського ландшафтного парку. Проти забудови виступають місцеві мешканці. Вони об’єдналися в громадську організацію "Збережемо Солом’янський парк". Київ видав ТОВ "Смарт-Девелопмент" містобудівні умови та обмеження на будівництво багатофункціонального комплексу з готелями й офісами. Наразі цільове призначення ділянки не відповідає планам забудовника. Там зводять житлові помешкання для продажу, називаючи їх "апартаментами", аби формально не порушити містобудівну документацію. Активісти подали три судові позови, щоб скасувати містобудівні умови й обмеження, дозвіл на будівництво й детальний план території.

Унаслідок діяльності забудовника біля парку відбувся зсув грунту та обвал однієї із центральних алей парку в будівельний котлован.

Також в парку вирубали ділянку дерев нібито через шкідників, однак за деякий час почали прокладати лінії електропередач.

Депутатка Київради Ксенія Семенова зареєструвала проєкт рішення про розірвання оренди на цій ділянці. Однак він “завис на екологічній комісії”.

Фото: Збережемо Солом’янський парк