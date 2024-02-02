Художниця Фуллен знову почала малювати мурал на модерністській будівлі

Художниця Євгенія Фуллен знову почала малювати мурал на фасаді хореографічної школи №1, що на Виноградарі, яка є унікальною модерністською будівлею архітектора Едуарда Більського.

Про це повідомила місцева жителька Юлія Карпец.

Художниця вже намагалася створити мурал на фасаді цієї школи, але його замалювали комунальники. Цього разу вона почала малювати абсолютно новий малюнок та заявляє про те, що в неї є на це відповідний дозвіл, який вона отримала ще до рішення Київради про заборону створення нових муралів. Також художниця погрожує кримінальним провадженням у разі, якщо щось станеться з муралом або будуть заклики із ним щось зробити.

Раніше ми писали, що на будинку в центрі Києва, що має охоронний статус, фотохудожниця Євгенія Фуллен почала малювати мурал. Обурені мешканці викликали поліцію і зупинили роботи. Згодом художниця оновила ескіз. На ньому так само зображені Квазімодо та Есмеральда на тлі Собору Паризької Богоматері.

Натомість мешканці були категорично проти того, аби стінопис Євгенії малювали на їхньому будинку. Також обидва ескізи не підтверджували й не підтримували ані Департамент охорони культурної спадщини, ані Шевченківська РДА. Після цього, комісія Департаменту охорони культурної спадщини ухвалила рішення, що мурал має бути замальований коштом художниці.

Після випадку із муралом на Січових Стрільців кияни зареєстрували петицію проти погодження нових муралів.

Фото: Юлія Карпец