На місці знесеного “храму-МАФу” біля Десятинної церкви проведуть археологічні дослідження

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Ірина Маймур
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На місці демонтованого “храму-МАФу” біля Десятинної церкви розпочнуть археологічні дослідження.

Про це повідомили під час брифінгу на території Національного музею історії України, пише “Великий Київ”.

Археологічні дослідження проводитимуть на Старокиївській горі. Там планують створити нові експозиційні об’єкти, що розповідатимуть гостям міста і іноземцям про історію країни.

“Це ті землі, на яких виникла Русь і на яких виникли особливі знакові пам’ятки, і навколо яких формувалася історична пам’ять, яка потім була записана в літописах. І тому музей є закономірним продовжувачем і зберігачем цих традицій”, – сказав гендиректор музею Федора Андрощука.

Нагадаємо, що “храм-МАФ" демонтували вночі 17 травня. Його всупереч законодавству самочинно звела релігійна громада УПЦ МП. "Храм-МАФ" розташовувався на території Національного музею історії України в буферній зоні об’єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО "Київ: Собор Святої Софії та прилеглі монастирські будівлі, Києво-Печерська Лавра".

Раніше ми писали, що 9 квітня Національний музей історії України відкрив збір на демонтаж незаконно збудованої на його території “церкви-МАФу”.

Нагадаємо, що споруду мали знести ще у 2023 році, коли Північний апеляційний господарський суд зобов'язав демонтувати “храм-МАФ”. Демонтувати споруду мали “коштом особи, яка допустила правопорушення”.

Попередній кошторис робіт з демонтажу та вивезення сміття нараховував 772 тисячі гривень. Менш ніж за добу українці зібрали необхідну суму.

Після чого волонтерська спільнота Repair Together заявила, що безкоштовно демонтує незаконну “церкву-МАФ” біля Десятинної церкви.

Фото: Міністерство культури та інформаційної політики

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Опубліковано: 30 травня 2024
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