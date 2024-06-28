Історичний будинок Замкова може отримати статус пам’ятки — Інститут нацпам'яті

Український інститут національної пам’яті визнав будинок Замкова 1899 року таким, що відповідає вимогам закону і може отримати статус пам'ятки.

Про це повідомив активіст Дмитро Перов.

"Проти вказаного категорично виступив прораб будівництва — Василь Дідус, який взимку спорудив тут незаконну мансарду. Він наголошує, що будівля не має жодної історичної або архітектурної цінності, а отже на ній можна будувати все що завгодно", — зазначає активіст.

Нагадаємо, що петиція про повернення будівлі статусу памʼятки взимку зібрала 6000 голосів киян.

Київрада частково підтримала петицію. Однак там зазначили, що повернути будинку статус пам’ятки історії неможливо, оскільки він ніколи не мав відповідного статусу.

Як зазначає Перов, тоді Департамент охорони культурної спадщини КМДА звернувся до Інституту нацпамяті з проханням надати роз'яснення, чи можливо надати будівлі статус памʼятки. Питання у чиновників викликала постать Отто Шмідта, що був радянським полярником і міг нести загрозу українській державності.

Нагадаємо, що протягом минулого року в будинку Замкова зняли з даху будівлі оригінальні перекриття кінця 19 століття і почали зводити надбудову. Уже цьогоріч забудовник продовжив руйнувати частини споруди попри відкрите кримінальне провадження.

У грудні 2023 року земельна комісія Київради проголосувала за передачу ділянки з будинком під будівництво ТРЦ.

Будівлю звели в 1899 році на замовлення адвоката Окружного суду Київської губернії — Семена Григоровича Замкова в стилі класицизм. У радянський період тут розташовувалося комунальне житло, а вже в часи незалежності — комерційні приміщення та архів суду.

Фото: Дмитро Перов