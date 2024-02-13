Петиція про повернення будинку Замкова статусу памʼятки історії набрала голоси

Петиція про збереження будинку Замкова і повернення йому статусу памʼятки історії набрала необхідні 6000 голосів.

Тепер її має розглянути Київрада.

Будівлю звели в 1899 році на замовлення адвоката Окружного суду Київської губернії — Семена Григоровича Замкова в стилі класицизм. У радянський період тут розташовувалося комунальне житло, а вже в часи незалежності — комерційні приміщення та архів суду.

Протягом минулого року в будинку Замкова зняли з даху будівлі оригінальні перекриття кінця 19 століття і почали зводити надбудову. Уже цьогоріч забудовник продовжив руйнувати частини споруди попри відкрите кримінальне провадження.

Нагадаємо, що в грудні 2023 року земельна комісія Київради проголосувала за передачу ділянки з будинком під будівництво ТРЦ. Раніше дім позбавили статусу пам’ятки історії.

У зв'язку з цим кияни створили петицію на захист будинку та повернення йому раніше наданого статусу.

У лютому 2024-го на активіста Дмитра Перова відкрили кримінальне провадження через те, що він перешкоджає зводити надбудову на будинку Замкова. Також, коли Перов намагався завадити вивезенню з садиби історичних деревʼяних балок, прораб вдарив його та відволік його в сторону. Через це активіст має забій і перелом ребра.

Фото: Дмитро Перов; “Цегла”