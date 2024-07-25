Консультативну раду з охорони культурної спадщини КМДА розпустять через захист інтересів забудовників

У середу, 24 липня, відбулося позачергове засідання парламентської ТСК щодо незаконного знесення садиби Зеленських, 1890 року. За результатами комісія постановила — розформувати Консультативну раду з охорони культурної спадщини при КМДА.

Про це повідомляє "Суспільне".

"Оновити її склад і у наказі, новому положенні, про діяльність комісії прописати щодо конфлікту інтересів. Що стосується Верховної ради, я вважаю, що ми маємо змінити законодавство про охорону культурної спадщини й про містобудівну діяльність в контексті розширення повноважень органів місцевого самоврядування", — зазначив очільник ТСК по Києву Віталій Безгін.

Засідання скликали представники Тимчасової спеціальної комісії Верховної ради, яка була створена раніше для моніторингу та оцінки ефективності діяльності органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади у Києві. Офіційні запрошення на засідання ТСК надіслали міському голові Києва Віталію Кличку, т.в.о. міністра культури та інформаційної політики Ростиславу Карандєєву, представникам прокуратури міста Києва, Національної поліції.

Очільник Києва Віталій Кличко на засідання не прийшов. Позицію КМДА представляв перший заступник Микола Поворозник. Т.в.о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв розповів, що за останній час на адресу Мінкульту надійшло 12 звернень від представників громадських організацій і об'єднань, які висловлювали занепокоєність долею цього будинку. Вони усі були перенаправлені до КМДА. У Мінкульті пояснили, що садибу Зеленських не вносили до держреєстру нерухомих пам'яток, бо КМДА не подавала необхідну облікову документацію.

Представники громадських організацій підтвердили, що за два дні до знесення будівлі, громадська організація "Спадщина Київ" подала до департаменту КМДА пакет доопрацьованої облікової документації щодо присвоєння садибі статусу пам'ятки. Раніше кияни підписали відповідну петицію, яка була підтримана міським головою Києва Віталієм Кличком.

Скільки ще у консультативній раді може бути архітекторів, які відстоюють інтереси забудовників, та за яким принципом відбирають представників для участі у раді, запитав очільник парламентської ТСК Віталій Безгін у голови департаменту охорони культурної спадщини Марини Соловйової. Вона запевнила, що про конфлікт інтересів — не знала.

Садиба Зеленських — дерев'яна, облицьована цеглою будівля. Вона була збудована у 1890 році на замовлення купця Василя Маліна та прославилась завдяки проживанню тут сім'ї заможних міщан Зеленських у період з 1911 по 1915 роки.

Раніше ми писали, що міська влада Києва подасть до суду на забудовника, який незаконно зніс садибу Зеленських ХІХ століття, а також на власника будівлі. До цього консультативна рада Департаменту охорони культурної спадщини КМДА втретє не підтримала включення Садиби Зеленських, 1890 року до переліку пам'яток міста Києва.

Раніше Департамент охорони культурної спадщини КМДА заявив, що знесення садиби відбулося несанкціоновано , і звернувся до правоохоронців з вимогою притягнути винних до відповідальності.

Згодом за фактом руйнування будівлі по вул. Кониського, 22 розпочато кримінальне провадження .

У червні Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду відмовився зупиняти дію рішення Київського окружного адмінсуду щодо видачі дозволу на будівництво ЖК "Тургєневь" на місці садиби Зеленських. А у КМДА заявили, що не заборонятимуть будівництво ЖК “Тургеневъ” на місці садиби Зеленських.

Фото: Дмитро Перов