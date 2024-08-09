НАБУ перевірить тендери по відновленню "Охматдиту" та будівництву меморіального кладовища

У НАБУ вивчають інформацію щодо проведення тендерів на відновлення дитячої лікарні "Охматдит" та будівництво Національного військового меморіального кладовища.

Про це повідомив голова НАБУ Семен Кривонос під час брифінгу.

"Ми зараз вивчаємо ці два кейси, проводимо аналітичну роботу. Щодо "Охматдиту" — вивчаємо інформацію стосовно можливої причетності тих суб'єктів, які підслідні НАБУ та САП, оскільки там було використання коштів фонду. Тому сказати, що зараз ми зареєструємо кримінальне провадження саме за цим фактом — це передчасно. Те саме стосується і військового кладовища. Якщо будуть підстави для внесення відомостей до ЄРДР — розпочнемо розслідування. В разі вивчення ознак складозлочину притягатимемо до відповідальності", — наголосив Кривонос.

Він також додав, що аби уникнути таких ситуацій у майбутньому необхідно проводити прозорі процедури відбору виконавців робіт. А ще мають бути відкриті кошториси, зрозумілі критерії допуску учасників до тендерів та громадський контроль.

Раніше ми писали, що МОЗ скасувало тендери на послуги з виконання технічного нагляду за виконанням будівельних робіт та консультаційні послуги для “Охматдиту”.

Нагадаємо, що тендер на ремонт “Охматдиту” виграла маловідома компанія із завищеними цінами. Йдеться про ТОВ “Буд-технолоджі”. Компанія запропонувала відновити лікарню за 307 мільйонів гривень. “Охматдит” оголосив переможця конкурсу 31 липня, свої пропозиції подали 14 компаній. Із 14 учасників конкурсу пропозиція від “Буд-технолоджі” була третьою за дорожнечею.

Згодом тендер на відбудову “Охматдиту” скасували і проведуть заново на Prozorro.

Також повідомлялося, що Національне військове кладовище будуватиме компанія, яку створили через день після оголошення тендера.

Фото: Вечірній Київ