Ремонт "синьої" гілки метро завершується: очікується пробний запуск поїзда

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Валерія Гуржий
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У Києві завершується ремонт тунелю "синьої" гілки метро.

Про це повідомив незалежний інфраструктурний оглядач Павло Авдокушин.

За його словами, тунель вже готовий. Наразі завершується його гідроізоляція, дооблаштовуються колії та незабаром вже засипатимуть котлон. Також скоро очікується пробний запуск поїзда.

Раніше ми писали, що повністю відновити рух метро "синьою" гілкою планується на початку вересня.

Нагадаємо, що аварія на “синій” гілці метро, між станціями “Деміївська” та “Либідська”, завдала збитків міському бюджету на понад 138,5 мільйонів гривень.

Перегін між станціями "Деміївська" та "Либідська" закрили у грудні 2023 року. Це було зроблено з міркувань безпеки пасажирів – у тунелі виявили розгерметизацію, що призвело до підтоплення.

20 березня 2024 року мер Віталій Кличко заявив, що роботи між станціями “Либідська” і “Диміївська” виконано на 40%. Також влада заявляла, що тунель між цими станціями відремонтують до кінця літа.

Фото: Максим Шкіль

Чекаєте за відкриття закритих станцій на "синій" гілці?
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Опубліковано: 16 серпня 2024
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