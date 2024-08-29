Комісія КМДА зі збереження культурної спадщини підтримала відновлення "Дівчинки на подушках"

Постійна комісія Київська міська рада з питань захисту та збереження культурної спадщини підтримали петицію щодо відновлення скульптури Костянтина Скритуцького "Дівчинка на подушках" та повернення її на Пейзажну алею.

Про це повідомив активіст Дмитро Перов.

Відповідне рішення профільна комісія підтримала сьогодні одноголосно. За його словами, ідею також підтримала Марія Скритуцька – дружина скульптора, що наголосила на незаконності демонтажу, що відбувся в червні цього року та відсутності погодження автора на здійснювані з його твором роботи.

Водночас, проти виступила очільниця Департамент охорони культурної спадщини КМДА Марина Соловйова, яка зауважила, що відновлення скульптури має бути погоджено з місцевими жителями. Натомість, у самій петиції "відсутні пропозиції щодо підтримки електронної петиції".

Нагадаємо, що 7 червня 2024 року у Києві на Пейзажній алеї демонтували скульптуру Констянтина Скритуцького “Дівчина на подушках”.

Демонтовувала об’єкт група людей, один з яких назвався адвокатом ГО, проте ніяких документів не надав. За його словами, скульптуру демонтували, бо вона в аварійному стані і автор відмовився від ремонту. За словами Скритуцького, це не відповідає дійсності, оскільки його ніхто не питав.

Через певний час стало відомо, що на Пейзажній алеї встановили нову скульптуру “янгол” митця В'ячеслава Дідківського на місці демонтованої “дівчини на подушках”.