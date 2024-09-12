У Києві скасовують низку маршрутів після відкриття "синьої" гілки метро: які саме

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Валерія Гуржий
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З 12 вересня рух тимчасових маршрутів: автобусних №2-М, 38-Д, 60 та тролейбусного № 43-К закривається після відкриття руху "синьої" гілкою метро.

Про це повідомили у КП "Київпастранс".

Окрім того, буде організовано роботу автобусного маршруту № 38 "Вулиця Метрологічна – станція метро "Деміївська" за постійною схемою руху та відновлено роботу тролейбусного маршруту № 50 "Вулиця Милославська – станція метро "Либідська".

12 вересня після дев'ятимісячного ремонту повністю відновили рух "синьою" гілкою метро. Поїзди знову курсують від "Героїв Дніпра" до "Теремків" за стандартним графіком.

Раніше повідомлялося, що у Києві завершується ремонт тунелю "синьої" гілки метро. За словами оглядача, новий тунель між станціями Либідська і Деміївська вже готовий.

Тунель між станціями "Деміївська" та "Либідська" закрили 8 грудня 2023 року. Підготовчі та проєктні роботи перед ремонтом тунелю між станціями вартуватимуть 21,2 млн грн.

У зв’язку з ремонтом тунелю від станції метро "Теремки" до станції "Либідська" запустили наземний транспорт, що дублює маршрути закритих станцій метро. Також між станціями метро "Теремки" – "Деміївська" запрацював "човниковий" рух поїздів.

Фото: Суспільне

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Опубліковано: 12 вересня 2024
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