У Київраді не підтримали петицію щодо повернення скульптури "Дівчинка на подушках" на Пейзажку

Питання відновлення скульптури Костянтина Скритуцького "Дівчинка на подушках" та повернення її на Пейзажну алею не належить до компетенції Київради чи КМДА.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у відповіді на петицію.

За його словами, скульптурні композиції авторства Костянтина Скритуцького за кошти бюджету Києва не виготовлялись та не перебували на балансі КМДА. За наявною відкритою інформацією, скульптура "Дівчинка на подушках", як і скульптура "Маленький принц", перебувають біля майстерні Костянтина Скритуцького.

"Слово "повернути" у контексті електронної петиції не є доречним, оскільки зазначені скульптури перебувають у їхнього автора, а не у третіх осіб. Реалізація заходів, запропонованих в електронній петиції не належить до компетенції Київради, КМДА та підпорядкованих їм комунальних підприємств, установ або організацій", – сказано у відповіді на петицію.

Нагадаємо, що 7 червня 2024 року у Києві на Пейзажній алеї демонтували скульптуру Констянтина Скритуцького “Дівчина на подушках”.

Демонтовувала об’єкт група людей, один з яких назвався адвокатом ГО, проте ніяких документів не надав. За його словами, скульптуру демонтували, бо вона в аварійному стані і автор відмовився від ремонту. За словами Скритуцького, це не відповідає дійсності, оскільки його ніхто не питав.

Через певний час стало відомо, що на Пейзажній алеї встановили нову скульптуру “янгол” митця В'ячеслава Дідківського на місці демонтованої “дівчини на подушках”.