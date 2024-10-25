Київ проситиме Кабмін виділити понад 2 млрд гривень на добудову об'єктів "Укрбуду".

Про це повідомив заступник голови КМДА Владислав Андронов.

Наступного тижня столичні депутати розглянуть звернення до уряду щодо компенсації “Київміськбуду” запланованих збитків, пов'язаних із завершенням будівництва об'єктів “Укрбуду”. За словами Андронова, це рішення має стабілізувати фінансовий стан компанії та вирішити поточну кризову ситуацію навколо «Київміськбуду».

Проєкт рішення вже отримав підтримку міської комісії з питань власності та регуляторної політики, а наразі його опрацьовує управління правового забезпечення діяльності Київради. Документ планують включити до порядку денного найближчого пленарного засідання.

У КМДА нагадали, що “Київміськбуд” взяв на себе зобов'язання добудувати 18 житлових комплексів “Укрбуду”. Для компенсації витрат компанія очікує отримати від держави 2,28 мільярда гривень.

Крім того, столична влада планує збільшити статутний капітал “Київміськбуду” до 2,56 мільярда гривень для відновлення повноцінної діяльності. Це планується зробити через докапіталізацію компанії.

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив про підписання меморандуму з інвесторами для вирішення питання добудови об'єктів “Укрбуду” та “Київміськбуду”. Будівництво має бути відновлене після виділення необхідних коштів.

Нагадаємо, що у квітні 2023 року “Київміськбуд” призупинив роботи на будівельних майданчиках через нестачу коштів. Голова правління Ігор Кушнір пояснював проблеми здорожчанням будматеріалів, майже повною відсутністю продажів, скороченням кваліфікованих кадрів та несплатою розстрочок.

Раніше ми писали, що, щоб завершити будівництво 20 житлових комплексів, “Київміськбуду" не вистачає 24 млрд гривень .