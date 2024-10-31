Біля історичного будинку на Рейтарській пройде геловінська вечірка на підтримку збереження пам’ятки. Захід організовують активісти спільноти “Спадщина”.

Йдеться про історичну будівлю Київського повітового земства, більш відому як “Садиба Дмитрієва”, на Рейтарській.

Нещодавно на території садиби знову помітили будівельників, попри чинний арешт із забороною проведення будь-яких робіт на памʼятці.

“Повернення будівельників на обʼєкт ми вважаємо не інакше, як полтергейстом. А плани будівництва на місці памʼятки офісного центру – справжньою чортівнею”, – зазначають активісти.

На вечірці проведуть майстерклас зі створення традиційних геловінських ліхтариків. Також гостям заходу пропонуватимуть гарячі напої.

Захід пройде 2 листопада о 16:00 на вулиці Рейтарській, 37 (вхід між будинками Ярославів Вал, 34 й 36).

Будинок Київського повітового земства було зведено в 1913 році за проєктом архітектора Івана Бєляєва. Тоді на території садиби розміщувалось дві будівлі: головна Г-подібна 37 та флігель 37Б. Тут жив громадський діяч і письменник Микола Шаповал.

Нагадаємо, що минулої осені компанія “НЕСТ” самовільно почала демонтаж внутрішньої дворової частини будинку 1913 року для спорудження офісного центру «Reiter Hall».

Тоді, завдяки втручанню поліції та цілодобовим чергуванням громади руйнування вдалось зупинити. А місцеві мешканці разом з активістами подали колективний позов щодо відновлення зруйнованої частини памʼятки .

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом умисного пошкодження та руйнування об'єкта культурної спадщини, в рамках якого на будівлю накладено арешт із забороною будь-яких робіт.

У грудні 2023 року компанія-забудовник звернулася з вимогою зняти з будинку Київського повітового земства статус пам'ятки історії. У лютому компанія повторно подала позов до суду з тією ж вимогою.

У травні Шостий апеляційний адміністративний суд ухвалив рішення про позбавлення будинку статусу пам'ятки історії.

Фото: Дмитро Перов