Київ виділить 2,56 млрд грн “Київміськбуду” для добудови закинутих ЖК.

Про це повідомляє Київрада.

Йдеться про збільшення статутного капіталу ПрАТ "ХК Київміськбуд" шляхом додаткової емісії та викупу акцій. Відповідне рішення ухвалили 73 депутати. Воно дозволить компанії продовжити роботу над проєктами, які були призупинені через брак фінансування.

Одночасно депутати звернулися до Кабінету міністрів ("за" – 72 депутати) з проханням виділити "Київміськбуду" 2,28 млрд грн на добудову 18 збиткових об'єктів "Укрбуду".

Загалом на повне відновлення будівництва житлових комплексів необхідно 4,8 млрд грн. За інформацією "Київміськбуду", на сьогодні компанія керує 24 будівельними майданчиками, які включають понад 120 житлових будинків та 548 674 кв. м житлової площі.

Проєкти "Укрбуду", які передані "Київміськбуду" для добудови, приносять значні збитки компанії — їх оцінюють у 2,28 млрд грн. Це зумовлено не ефективністю компанії, а виключно витратами на завершення будівництва переданих об’єктів.

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив про підписання меморандуму з інвесторами для вирішення питання добудови об'єктів “Укрбуду” та “Київміськбуду”. Будівництво має бути відновлене після виділення необхідних коштів.

Нагадаємо, що у квітні 2023 року “Київміськбуд” призупинив роботи на будівельних майданчиках через нестачу коштів. Голова правління Ігор Кушнір пояснював проблеми здорожчанням будматеріалів, майже повною відсутністю продажів, скороченням кваліфікованих кадрів та несплатою розстрочок.

Раніше ми писали, що, щоб завершити будівництво 20 житлових комплексів, “Київміськбуду" не вистачає 24 млрд гривень .