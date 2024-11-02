Фундаменти палацу Розумовського накриють бетонною плитою, а будівлю ХІХ ст. розберуть — активісти

Фундаменти палацу Розумовського накриють бетонною плитою, а будівлю ХІХ ст. розберуть заради нового будівництва.

Про це повідомляє активіст Дмитро Перов.

За його словами, проєкт забудовника ТОВ “Собі” погодив департамент охорони культурної спадщини КМДА. Компанія хоче накрити палац бетонними плитами й продовжити там будівництво.

ТОВ “Собі” розпочало роботи, за адресою: вул. Мазепи, 3в, взимку 2023 року. Тоді забудовник під виглядом капітального ремонту розібрав частину будівлі Інженерних служб Київської фортеці. Під час проведення цих робіт і були виявлені фундаменти Гетьманського палацу.

Спершу — будівельники намагалися приховати знахідку, для чого навіть залили підвал бетоном. Втім, завдяки суспільному розголосу фундаменти вдалося зберегти та дослідити.

Зараз нове будівництво вже розпочали, і воно виходить за межі фундаментів, хоча дозволів немає. Багатофункціональний офісний центр планують звести в охоронній зоні іншої памʼятки — Будинку Українського військового округу архітектора Каракіса.

За словами Дмитра Перова, проєкт забудовника порушує вимоги містобудівного, земельного й памʼяткоохоронного законодавства.

“Проведення будівельних робіт має відповідати виду і класу наслідків, що визначений в дозвільній документації. Зокрема, для памʼяток — це СС3. Натомість, забудовник отримав дозвіл з класом наслідків СС1 “ремонт”, — зазначає Дмитро Перов.

Нагадаємо, що в березні 2024 року ТОВ “Собі” під виглядом “капітального ремонту” почали розбирати фундаменти палацу Кирила Розумовського. Зокрема йдеться про будівлі інженерних служб Київської фортеці 19 століття. Під час будівельних робіт було зруйновано частину 171-річної будівлі та розпочато нове будівництво.

Національна поліція зупинила роботи, активісти написали відповідні заяви. Однак, попри це, забудовник почав заливати фундаменти палацу Розумовського бетоном.

“Територія знаходиться в межах буферної охоронної зони об’єкту ЮНЕСКО “Київ: Собор Святої Софії та прилеглі монастирські споруди, Києво-Печерська Лавра” — нове будівництво тут заборонене законом”, — зазначає Дмитро Перов.

Інститут археології НАН України офіційно звернувся з листом до Мінкульту та забудовника щодо можливості дослідження та вивчення археологічної знахідки.

Будівельні роботи розпочали поруч із Будинком українського військового округу, що знаходиться в охоронній зоні пам’ятки архітектури та містобудування. В результаті цих робіт на будівлі з'явилися вертикальні тріщини , які простягаються від фундаменту до горища.

Департамент охорони культурної спадщини КМДА видав припис на повну зупинку будівельних робіт за цією адресою. Київська міська прокуратура відкрила кримінальне провадження.

У червні 2024 року Фундаментам палацу Розумовського в Києві надали статус щойно виявленого обʼєкта культурної спадщини.

Фото: Дмитро Перов