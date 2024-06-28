Фундаментам палацу Розумовського в Києві надали статус щойно виявленого обʼєкта культурної спадщини

Фундаментам палацу гетьмана Розумовського в Києві надали охоронний статус щойно виявленого обʼєкта культурної спадщини.

Про це повідомляють в ГО “Спадщина”.

Департамент охорони культурної спадщини погодив історичну довідку, яку підготував археолог та дослідник старовини Тимур Бобровський. Тепер археологічну пам'ятку охоронятимуть згідно із законом.

“Памʼятаєте наші мистецькі акції біля паркану незаконного будівництва та під стінами КМДА? Суспільний резонанс і тиск громади працюють”, – підсумовують активісти.

Нагадаємо, що в березні 2024 року ТОВ “Собі” під виглядом “капітального ремонту” почали розбирати фундаменти палацу Кирила Розумовського. Зокрема йдеться про будівлі інженерних служб Київської фортеці 19 століття. Під час будівельних робіт було зруйновано частину 171-річної будівлі та розпочато нове будівництво.

Національна поліція зупинила роботи, активісти написали відповідні заяви. Однак, попри це, забудовник почав заливати фундаменти палацу Розумовського бетоном.

“Територія знаходиться в межах буферної охоронної зони об’єкту ЮНЕСКО “Київ: Собор Святої Софії та прилеглі монастирські споруди, Києво-Печерська Лавра” — нове будівництво тут заборонене законом”, — зазначає Дмитро Перов.

Інститут археології НАН України офіційно звернувся з листом до Мінкульту та забудовника щодо можливості дослідження та вивчення археологічної знахідки. Однак

Будівельні роботи розпочали поруч із Будинком українського військового округу, що знаходиться в охоронній зоні пам’ятки архітектури та містобудування. В результаті цих робіт на будівлі з'явилися вертикальні тріщини , які простягаються від фундаменту до горища.

Департамент охорони культурної спадщини КМДА видав припис на повну зупинку будівельних робіт за цією адресою. Київська міська прокуратура відкрила кримінальне провадження.

Фото: ГО “Спадщина”