Суд дозволив забудовнику не відновлювати зруйнувану частину пам'ятки на Рейтарській

Шевченківський районний суд міста Києва дозволив забудовнику не відновлювати зруйновану частину памʼятки історії на вулиці Рейтарській, 37.

Про це повідомив пам'яткоохоронець Дмитро Перов.

За його словами, суддя Олег Савицький відмовив у задоволенні позову місцевих мешканців та активістів щодо відновлення Будинку Київського повітового земства, 1913 року, який забудовник встиг частково зруйнувати восени минулого року.

Будинок Київського повітового земства було зведено за проєктом архітектора Івана Бєляєва. Тоді на території садиби розміщувалось дві будівлі: головна Г-подібна 37 та флігель 37Б. Тут жив громадський діяч і письменник Микола Шаповал.

Нагадаємо, що минулої осені компанія “НЕСТ” самовільно почала демонтаж внутрішньої дворової частини будинку 1913 року для спорудження офісного центру «Reiter Hall».

Тоді, завдяки втручанню поліції та цілодобовим чергуванням громади руйнування вдалось зупинити. А місцеві мешканці разом з активістами подали колективний позов щодо відновлення зруйнованої частини памʼятки .

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом умисного пошкодження та руйнування об'єкта культурної спадщини, в рамках якого на будівлю накладено арешт із забороною будь-яких робіт.

У грудні 2023 року компанія-забудовник звернулася з вимогою зняти з будинку Київського повітового земства статус пам'ятки історії. У лютому компанія повторно подала позов до суду з тією ж вимогою.

У травні Шостий апеляційний адміністративний суд ухвалив рішення про позбавлення будинку статусу пам'ятки історії.

Фото: Дмитро Перов