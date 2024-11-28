Озеро "Синє" на Виноградарі відновлюють: як проходять роботи – фото

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Валерія Гуржий
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На Виноградарі тривають роботи з відновлення екосистеми озера "Синє".

Про це повідомили у КП "Плесо".

Наразі на об’єкті працює спеціалізована техніка, яка виконує очищення дна та берегової лінії водойми. Основний акцент на поточному етапі робіт – розчищення з’єднувальної протоки озера.

Нагадаємо, що на початку вересня 2024 року за рахунок бюджетних коштів розпочались роботи із відновлення озера Синє, яке рік тому майже висохло.

Раніше ми писали, що роботи з порятунку озера були заплановані ще на минулий рік, проте повномасштабне вторгнення внесло корективи. Обміліле озеро планували розчистити на глибину 5 метрів, відновити його гідрологічний режим через відкриття підземних джерел й наповнити водою природним шляхом.

У червні 2024 року КП "Плесо" оголосило шостий тендер на суму 96,3 млн гривень на розчистку озера Синє у Подільському районі Києва, але торги знову не відбулися. Кожного разу пропозиції учасників відхиляли. Тендери скасовували через неспроможність учасників якісно підготувати документи або через подання пропозицій, що перевищували встановлений ліміт фінансування.

На початку серпня КП "Плесо" оголосило новий тендер на 95 млн грн на проведення робіт із розчистки озера Синє.

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Опубліковано: 28 листопада 2024
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