Київрада відхилила петицію про розблокування руху авто з лівого берега на правий під час тривог

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Ірина Маймур
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Київрада відхилила петицію про розблокування руху авто з лівого берега на правий під час тривог.

Там пояснили, що рішення про блокування руху через мости ухвалила Рада оборони Києва. Змінити його можна буде лише за умови суттєвого покращення ситуації з безпекою в столиці. Для цього потрібні рекомендації від Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Також у Київраді наголосили, що контроль і ухвалення рішень щодо обмеження руху через мости під час повітряних тривог перебуває у компетенції командування угруповання сил і засобів оборони Києва. Органи місцевої влади не мають повноважень змінювати це рішення.

Нагадаємо, що петицію зареєстрували у листопаді 2024 року. У ній просили не зупиняти громадський транспорт під час повітряних тривог у місті, а також не закривати проїзд Дарницьким мостом з лівого берега на правий під час повітряної тривоги.

Автор петиції наголошував, що під час тривоги та протягом двох годин після її закінчення дуже важко потрапити з лівого берега на правий та назад.

Нагадаємо, що з 1 серпня 2022 року у Києві громадський транспорт зупиняється під час повітряних тривог. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони Києва. З того часу кияни створили 6 петицій до міської влади з вимогою скасувати це рішення, але вони були відхилені. Відомо, що лише за рік зупинки громадського транспорту під час повітряних тривог Київ втратив 2,4 мільярди гривень.

Також ми писали, що у травні цього року транспортна комісія Київради не підтримала вже сьому петицію киян про скасування зупинки громадського транспорту під час повітряних тривог.

Фото: petition.kyivcity.gov.uа

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Опубліковано: 05 грудня 2024
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