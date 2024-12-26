Метро на Виноградар планують будувати за кредитні кошти.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник в інтерв'ю виданню "Вечірній Київ".

За його словами, безперервне фінансування є критично важливим для такого масштабного проєкту, як будівництво метро.

"Основним джерелом фінансування стануть кредитні кошти, щоб забезпечити безперервність робіт аж до запуску потягів", – зазначив Поворозник.

У бюджеті міста на 2025 рік передбачено часткове фінансування проєкту з місцевих коштів, хоча ця сума є відносно невеликою.

Наразі підрядник будівництва, компанія "Автострада", виконує підготовчі роботи за власні кошти.

Нагадаємо, що будівництво метро на житловий масив Виноградар поновилося на початку листопада.

Раніше ми писали, що Київський метрополітен уклав договір з ТОВ "Автострада" на будівництво лінії метро в напрямку житлового масиву Виноградар. Вартість будівництва нової гілки метро на Виноградар зросла на 8 млрд грн за шість років.

Розпорядження про проєктування нових станцій у напрямку Виноградаря видав у 2008 році тодішній мер Леонід Черновецький.

У 2013 році голова КМДА Олександр Попов озвучив план побудови трьох станцій у напрямку Проспекту Правди. Їх планували відкрити до 2016 року. Однак того року лише оголосили торги на розробку цього проєкту.

Зрештою будівельні роботи почалися тільки в лютому 2019-го . У червні 2021-ого Кличко заявляв, що до кінця цього року відкриють як мінімум одну станцію метро "зеленої" гілки у напрямку Виноградаря. Однак у жовтні 2021 року через суд попросив перенести строки здачі двох станцій до травня 2023 року. Через повномасштабне вторгнення будівництво було припинено. У квітні 2023-го Кличко назвав уже нову дату завершення робіт — кінець 2024 року.

Також повідомлялося, що Київський метрополітен розірвав з "Київметробудом" договір щодо будівництва метро на Виноградар через зрив термінів будівництва.

Фото: Autostrada