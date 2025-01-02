Як виглядає Будинок Спілки письменників після обстрілу – фото

У будинку Спілки письменників України, який отримав ушкодження після російського обстрілу 1 січня 2025 року, показали масштаби руйнувань.

У будівлі вибито всі 83 вікна, зруйновані стіни, стелі і двері, пише Вечірній Київ. Також частково пошкоджений фасад і деякі кабінети. Постраждалих немає.

Що відомо про Будинок Спілки письменників

Будинок Спілки письменників України розташовано на вулиці Банкова. Ця будівля є пам'яткою історії, мистецтва й архітектури Києва.

Будинок також відомий як Маєток Лібермана – він належав родині відомого київського цукрозаводчика початку ХХ століття Симхи Лібермана. Саме на замовлення Лібермана архітектор Володимир Ніколаєв розбудував маєток і перетворив його на одну з найвишуканіших споруд Києва того часу.

У декоративному оздобленні будинку поєднані риси ренесансу, бароко, класицизму, мавританського мистецтва. А всередині збереглися унікальні інтер'єри – ліпні стелі і карнизи, різьблені двері, кахляні груби, мармурові підвіконня, інкрустований паркет.

Маєток Лібермана мав ще одну неофіційну назву – “пряниковий будиночок” – завдяки унікальному фасаду, що нагадує візерунки на імбирному прянику.

За однією з легенд, у маєтку було облаштовано молільню з розсувною стелею, яка служила для святкування єврейського свята Суккот.

Маєток Лібермана до обстрілу. Фото: Wildcatjane/wikimedia.org

У 1989 році у маєтку Лібермана було засновано Народний рух України за перебудову. Останні 50 років у ньому розташовується Спілка письменників України.

1 січня маєток Лібермана зазнав значних ушкоджень через атаку російських шахедів .

У той же день через падіння уламків російського безпілотника загорівся дах одного з корпусів Національного банку . А також було пошкоджено ще одну пам'ятку архітектури на вулиці Банковій, колишній будинок Ради Народних Комісарів УРСР .

Фото: Вечірній Київ