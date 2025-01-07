"Літаючу тарілку" на Либідській збережено, ТРЦ будують за її межами – Департамент охорони культурної спадщини

Роботи з реставрації "Літаючої тарілки" Флоріана Юрʼєва на вулиці Антоновича, 180, викононуються на підставі узгодженої реставраційної частини проєкту, який був погоджений у 2021 році. Замовником робіт виступає ТОВ "Альдо".

Про це повідомили у Департаменті охорони культурної спадщини КМДА.

Відомо, що будівля занесена до Державного реєстру нерухомих пам’яток України як пам’ятка архітектури та монументального мистецтва місцевого значення, а земельна ділянка, де ведуться роботи, розташована в межах Центрального історичного ареалу міста Києва, що затверджений наказом Міністерства культури та інформаційної політики.

Раніше ми писали, що попри відкриті кримінальні провадження та з десяток публікацій у ЗМІ, Київська міська рада з другої спроби підтримала рішення про передачу земельної ділянки під "Літаючою тарілкою" Флоріана Юрʼєва під забудову.

Також у Мінвідновленні повідомляли, що памʼятку архітектури “Літаюча тарілка”, що поблизу станції метро “Либідська”, збережуть поряд з проєктом ТРЦ. До цього активісти закликали захистити “Тарілку”, впритул до якої зводять ТРЦ Ocean Mall.

Нагадаємо, що ТРЦ Ocean Mall зводять поруч із будівлею Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації. Ділянку там придбали ще у 2012 році. Забудовник має дозвіл на будівництво і використання частини “Тарілки” на 20 років, одна лише за умови реставрації модерністської споруди.

До того ж, Київрада підтримала пропозицію засипати частину річки Либідь заради облаштування заїзду в Ocean Mall.

Фото: Департамент охорони культурної спадщини КМДА