Петиція щодо збереження “Літаючої тарілки” на Либідській набрала голоси

Петиція щодо збереження “Літаючої тарілки” на Либідській зібрала необхідні 6 тисяч голосів за 10 днів.

Про це йдеться на сайті Київради.

Автор петиції зазначає, що “Літаюча тарілка” біля метро Либідська отримала статус памʼятки архітектури у жовтні 2020 р. Наразі “Тарілку” авторства Флоріана Юрʼєва просто знищує ТРЦ Ocean Mall.

“Збереження цього об’єкта архітурної спадщини Києва є першочерговою ціллю міського голови”, — пише автор петиції.

Нагадаємо, що попри відкриті кримінальні провадження та з десяток публікацій у ЗМІ, Київська міська рада з другої спроби підтримала рішення про передачу земельної ділянки під "Літаючою тарілкою" Флоріана Юрʼєва під забудову.

ТРЦ Ocean Mall зводять поруч із будівлею Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації. Ділянку там придбали ще у 2012 році. Забудовник має дозвіл на будівництво і використання частини “Тарілки” на 20 років, однак лише за умови реставрації модерністської споруди.

Також у Мінвідновленні повідомляли, що памʼятку архітектури “Літаюча тарілка”, що поблизу станції метро “Либідська”, збережуть поряд з проєктом ТРЦ. До цього активісти закликали захистити “Тарілку” , впритул до якої зводять ТРЦ Ocean Mall.

До того ж, Київрада підтримала пропозицію засипати частину річки Либідь заради облаштування заїзду в Ocean Mall.

Фото: Сергій Мирошніченко