Біля Солом'янському парку будівництво ЖК та продаж квартир у ньому зупинено: подробиці

Біля Солом'янського Ландшафтного парку наразі повністю зупинено будівництво багатоповерхівки. Також забудовник зупинив продаж нових квартир на сайтах нерухомості.

Про це повідомили в ГО "Збережемо Солом'янський парк".

Цю інформацію підтверджує й забудовник. На його сайті додали, що наразі підтверджують законість будівництва.

Раніше ми писали, що Господарський суд міста Києва визнав незаконним та скасував рішення про надання в оренду земельної ділянки ТОВ "Смарт-Девелопмент" по вулиці Генерала Шаповала,1-3 біля Солом'янського парку та визнав договів оренди недійсним.

Там тривало будівництво багатоповерхівки безпосередньо на межі Солом’янського ландшафтного парку. Проти забудови виступають місцеві мешканці. Вони об’єдналися в громадську організацію "Збережемо Солом’янський парк". Київ видав ТОВ "Смарт-Девелопмент" містобудівні умови та обмеження на будівництво багатофункціонального комплексу з готелями й офісами.

Наразі цільове призначення ділянки не відповідає планам забудовника. Там зводять житлові помешкання для продажу, називаючи їх "апартаментами", аби формально не порушити містобудівну документацію. Активісти подали три судові позови, щоб скасувати містобудівні умови й обмеження, дозвіл на будівництво й детальний план території.

Унаслідок діяльності забудовника біля парку відбувся зсув грунту та обвал однієї із центральних алей парку в будівельний котлован.

Також в парку вирубали ділянку дерев нібито через шкідників, однак за деякий час почали прокладати лінії електропередач.

Фото: "Хмарочос"