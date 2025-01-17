Біля Солом'янському парку будівництво ЖК та продаж квартир у ньому зупинено: подробиці

5
Валерія Гуржий
share share

Біля Солом'янського Ландшафтного парку наразі повністю зупинено будівництво багатоповерхівки. Також забудовник зупинив продаж нових квартир на сайтах нерухомості.

Про це повідомили в ГО "Збережемо Солом'янський парк".

Цю інформацію підтверджує й забудовник. На його сайті додали, що наразі підтверджують законість будівництва.

Раніше ми писали, що Господарський суд міста Києва визнав незаконним та скасував рішення про надання в оренду земельної ділянки ТОВ "Смарт-Девелопмент" по вулиці Генерала Шаповала,1-3 біля Солом'янського парку та визнав договів оренди недійсним.

Там тривало будівництво багатоповерхівки безпосередньо на межі Солом’янського ландшафтного парку. Проти забудови виступають місцеві мешканці. Вони об’єдналися в громадську організацію "Збережемо Солом’янський парк". Київ видав ТОВ "Смарт-Девелопмент" містобудівні умови та обмеження на будівництво багатофункціонального комплексу з готелями й офісами.

Наразі цільове призначення ділянки не відповідає планам забудовника. Там зводять житлові помешкання для продажу, називаючи їх "апартаментами", аби формально не порушити містобудівну документацію. Активісти подали три судові позови, щоб скасувати містобудівні умови й обмеження, дозвіл на будівництво й детальний план території.

Унаслідок діяльності забудовника біля парку відбувся зсув грунту та обвал однієї із центральних алей парку в будівельний котлован.

Також в парку вирубали ділянку дерев нібито через шкідників, однак за деякий час почали прокладати лінії електропередач.

Фото: "Хмарочос"

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 17 січня 2025
share share
У міжнародному хакатоні NASA перемогла команда з Києва У міжнародному хакатоні NASA перемогла команда з Києва В Україні з’явилася перша мобільна станція для реставрації книжок: як вона працює В Україні з’явилася перша мобільна станція для реставрації книжок: як вона працює Паддінгтон у Перу, Вовкулака, Капітан Америка: Найочікуваніші фільми 2025 року Паддінгтон у Перу, Вовкулака, Капітан Америка: Найочікуваніші фільми 2025 року "Сільпо" відкрив у Києві магазин у концепції "світ задзеркалля" та з роботами фотохудожниці Марти Сирко "Сільпо" відкрив у Києві магазин у концепції "світ задзеркалля" та з роботами фотохудожниці Марти Сирко
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.