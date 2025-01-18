Національний ботанічний сад імені Гришка розриває договір із забудовником

Інвестиційний договір, який дозволяв зведення житлових та нежитлових будівель на території Національного ботанічного саду імені Гришка , буде розірвано.

Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

За його словами, киянам вдалося відстояти землю ботанічного саду та зберегти зелену зону від забудови.

“У відповідь на мій лист-рекомендацію, Національний ботанічний сад імені Гришка підтвердив: інвестиційний договір, який викликав стільки обурення серед містян, буде розірвано”, — написав Тимур Ткаченко.

Нагадаємо, що раніше Державна аудиторська служба повідомила, що землю Національного ботанічного саду імені Гришка попри заборону передали під житлову забудову. За угодою на цій території мали зводити житлові та нежитлові будівлі, частка яких призначалася ботсаду. Згідно із Законом України "Про природно-заповідний фонд України", будівництво, не пов’язане з функціонуванням заповідника, заборонене.

Згодом мер Києва Віталій Кличко заявив, що міська влада вимагає від уряду втрутитися в ситуацію, щоб унеможливити забудову Національного ботанічного саду імені Гришка. Він підкреслив, що місто готове взяти в управління територію ботсаду , відремонтувати і відновити її.

Пізніше заступник директора Національного ботанічного саду імені Гришка Микола Шумик підтвердив, що у 2018 році земельна ділянка ботсаду по вул. Садово-Ботанічній, 1, стала предметом інвестиційної угоди із забудовником. Але він стверджує, що йшлося про впорядкування господарської зони, а не про зведення житлових будинків.

Натомість громадський активіст і юрист Олег Симороз вважає, що такі висловлювання представника ботанічного саду — це “відверта неправда” і “маніпулятивна позиція”. Він заявив, що договір уклали з компанією “КСМ Груп”, яка спеціалізується саме на житловій забудові, а не на капітальних ремонтах.

Національна академія наук рекомендувала ботсаду Гришка достроково розірвати договір з інвестором через його невиконання. Забудовник за шість років передав установі товари та послуги на 2,6 млн грн, однак проєкт реалізувати не вдалося через режим охорони території.

Фото: Національний ботанічний сад імені Гришка