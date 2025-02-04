"Літаючу тарілку" на Либідській продовжують забудовувати, а Київрада ігнорує петицію щодо її збереження

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Валерія Гуржий
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Пам'ятку архітектури "Літаючу тарілку" на Либідській продовжують забудовувати попри те, що петиція про її збереження набрала необхідну кількість голосів.

Про це повідомив пам'яткоохоронець Дмитро Перов.

Петицію зареєстрували ще 3 січня, і вона зібрала необхідні голоси за два тижні. Попри це, на сайті міськради вона досі висить в статусі "на розгляді", а роботи на об'єкті тривають.

Нагадаємо, що попри відкриті кримінальні провадження та з десяток публікацій у ЗМІ, Київська міська рада з другої спроби підтримала рішення про передачу земельної ділянки під "Літаючою тарілкою" Флоріана Юрʼєва під забудову.

ТРЦ Ocean Mall зводять поруч із будівлею Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації. Ділянку там придбали ще у 2012 році. Забудовник має дозвіл на будівництво і використання частини “Тарілки” на 20 років, однак лише за умови реставрації модерністської споруди.

Також у Мінвідновленні повідомляли, що памʼятку архітектури “Літаюча тарілка”, що поблизу станції метро “Либідська”, збережуть поряд з проєктом ТРЦ. До цього активісти закликали захистити “Тарілку”, впритул до якої зводять ТРЦ Ocean Mall.

До того ж, Київрада підтримала пропозицію засипати частину річки Либідь заради облаштування заїзду в Ocean Mall.

Фото: Дмитро Перов

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Опубліковано: 04 лютого 2025
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