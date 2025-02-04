"Літаючу тарілку" на Либідській продовжують забудовувати, а Київрада ігнорує петицію щодо її збереження
Пам'ятку архітектури "Літаючу тарілку" на Либідській продовжують забудовувати попри те, що петиція про її збереження набрала необхідну кількість голосів.
Про це повідомив пам'яткоохоронець Дмитро Перов.
Петицію зареєстрували ще 3 січня, і вона зібрала необхідні голоси за два тижні. Попри це, на сайті міськради вона досі висить в статусі "на розгляді", а роботи на об'єкті тривають.
Нагадаємо, що попри відкриті кримінальні провадження та з десяток публікацій у ЗМІ, Київська міська рада з другої спроби підтримала рішення про передачу земельної ділянки під "Літаючою тарілкою" Флоріана Юрʼєва під забудову.
ТРЦ Ocean Mall зводять поруч із будівлею Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації. Ділянку там придбали ще у 2012 році. Забудовник має дозвіл на будівництво і використання частини “Тарілки” на 20 років, однак лише за умови реставрації модерністської споруди.
Також у Мінвідновленні повідомляли, що памʼятку архітектури “Літаюча тарілка”, що поблизу станції метро “Либідська”, збережуть поряд з проєктом ТРЦ. До цього активісти закликали захистити “Тарілку”, впритул до якої зводять ТРЦ Ocean Mall.
До того ж, Київрада підтримала пропозицію засипати частину річки Либідь заради облаштування заїзду в Ocean Mall.
Фото: Дмитро Перов