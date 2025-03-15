На вході до Меморіалу вічної слави відновили правдиву дату початку Другої світової війни: фото

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Ірина Маймур
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На вході до Меморіалу вічної слави в Києві відновили правильну дату початку Другої світової війни – 1939 рік.

Про це повідомив колишній керівник Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович.

Проєкт профінансував анонімний меценат. Просторові цифрові моделі цифр “3” та “9”, які точно відповідають оригінальному шрифту меморіалу, розробив дизайнер Богдан Гдаль.

“Це гідне продовження його роботи, яка почалася зі створення написів на станціях метро “Звіринецька” та “Площа Українських героїв””, – зазначив Дробович.

Проєкт отримав офіційне погодження від Міністерства культури та стратегічних комунікацій України. Також Дробович подякував КМДА за оперативну співпрацю та сприяння в реалізації ініціативи.

Нагадаємо, що два роки тому Київрада перейменувала дві станції метро – “Площа Льва Толстого” стала “Площею українських героїв”, а станція “Дружби Народів” – “Звіринецькою”. Київський шрифтовий дизайнер Богдан Гдаль за власним бажанням розробив шрифти для нових станцій.

У квітні 2024 року на станції метро “Площа Українських Героїв” також встановили нові літери. Їх виготовили у майстерні “Ливарний двір”. У травні встановили літери на метро “Звіринецька”.

Фото: Антон Дробович

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Опубліковано: 15 березня 2025
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