Через будівництво метро на Виноградар на рік перекриють частину проспекту Європейського Союзу

Частину проспекту Європейського Союзу перекриють для руху авто й громадського транспорту на рік для будівництва метро на Виноградар.

Про це повідомили в КМДА.

Йдеться про часовий проміжок із 5 квітня 2025-го до 5 квітня 2026 року.

Перекриття стосуватиметься ділянки між проспектом Василя Порика та проспектом Свободи. Рух буде заборонено для приватного транспорту, громадського транспорту та пішоходів.

У КМДА повідомили, що на час робіт розроблять нову схему дорожнього руху. Її мають погодити з патрульною поліцією. Також згодом оголосять зміни в роботі наземного транспорту.

Будівництво нової гілки метро передбачає продовження лінії від станції “Сирець” із подальшим виходом на масив Виноградар, а також зведення електродепо в Подільському районі.

Нагадаємо, що будівництво метро на житловий масив Виноградар поновилося на початку листопада.

Раніше ми писали, що Київський метрополітен уклав договір з ТОВ "Автострада" на будівництво лінії метро в напрямку житлового масиву Виноградар. Вартість будівництва нової гілки метро на Виноградар зросла на 8 млрд грн за шість років.

Розпорядження про проєктування нових станцій у напрямку Виноградаря видав у 2008 році тодішній мер Леонід Черновецький.

У 2013 році голова КМДА Олександр Попов озвучив план побудови трьох станцій у напрямку Проспекту Правди. Їх планували відкрити до 2016 року. Однак того року лише оголосили торги на розробку цього проєкту.

Зрештою будівельні роботи почалися тільки в лютому 2019-го . У червні 2021-ого Кличко заявляв, що до кінця цього року відкриють як мінімум одну станцію метро "зеленої" гілки у напрямку Виноградаря. Однак у жовтні 2021 року через суд попросив перенести строки здачі двох станцій до травня 2023 року. Через повномасштабне вторгнення будівництво було припинено. У квітні 2023-го Кличко назвав уже нову дату завершення робіт — кінець 2024 року.

Також повідомлялося, що Київський метрополітен розірвав з "Київметробудом" договір щодо будівництва метро на Виноградар через зрив термінів будівництва.