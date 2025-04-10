Київ не планує встановлювати "берлінські подушки" у 2025-му, але облаштовує заборонені "лежачі поліцейські"

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Ірина Маймур
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У 2025 році в Києві не встановлюватимуть "берлінські подушки" для уповільнення руху.

Про це повідомили активісти ГО "Пасажири Києва" з посиланням на підпорядкованих Київавтодору ШЕУ, а також КП "Центр організації дорожнього руху".

Водночас в місті й далі встановлюють заборонені державним стандартом "лежачі поліцейські”. Зокрема, нещодавно облаштували декілька на Русанівській набережній.

"Берлінська подушка" — це дорожній елемент, що змушує уповільнити рух легкові авто, але водночас дає змогу безперешкодно проїжджати громадському транспорту та велосипедам.

Першу такий засіб у Києві облаштували в листопаді 2023 року. Однак з їхнім системним встановленням у столиці не склалося, зазначають активісти.

У Львові, Вінниці, Дніпрі, Чернівцях, Одесі та Івано-Франківську такі засоби вже успішно працюють. За словами місцевої влади, після їхнього встановлення кількість ДТП на ділянках зменшилась, а технічне обслуговування не викликає труднощів.

У Києві ж досі не погодили навіть матеріал, з якого мали б виготовляти такі елементи.

Фото: ГО "Пасажири Києва"

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Опубліковано: 10 квітня 2025
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