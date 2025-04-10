Київ не планує встановлювати "берлінські подушки" у 2025-му, але облаштовує заборонені "лежачі поліцейські"
У 2025 році в Києві не встановлюватимуть "берлінські подушки" для уповільнення руху.
Про це повідомили активісти ГО "Пасажири Києва" з посиланням на підпорядкованих Київавтодору ШЕУ, а також КП "Центр організації дорожнього руху".
Водночас в місті й далі встановлюють заборонені державним стандартом "лежачі поліцейські”. Зокрема, нещодавно облаштували декілька на Русанівській набережній.
"Берлінська подушка" — це дорожній елемент, що змушує уповільнити рух легкові авто, але водночас дає змогу безперешкодно проїжджати громадському транспорту та велосипедам.
Першу такий засіб у Києві облаштували в листопаді 2023 року. Однак з їхнім системним встановленням у столиці не склалося, зазначають активісти.
У Львові, Вінниці, Дніпрі, Чернівцях, Одесі та Івано-Франківську такі засоби вже успішно працюють. За словами місцевої влади, після їхнього встановлення кількість ДТП на ділянках зменшилась, а технічне обслуговування не викликає труднощів.
У Києві ж досі не погодили навіть матеріал, з якого мали б виготовляти такі елементи.
Фото: ГО "Пасажири Києва"