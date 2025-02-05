Департамент культспадщини наказав зупинити будівельні роботи біля "Літаючої тарілки" на Либідській

Міський голова Києва Віталій Кличко підтримав електронну петицію щодо збережння пам'ятки архітектури "Літаюча тарілка" на Либідській від перебудови.

За його словами, департамент охорони культурної спадщини КМДА вже направив приписи ТОВ "Проспект" та ТОВ "Центр комерційних площ", зокрема щодо припинення виконання будь-яких робіт в зоні охорони пам’ятки та надання на розгляд погоджену у встановленому порядку науково-проєктну документацію на проведення містобудівних перетворень на об'єкті.

Раніше ми писали, що пам'ятку архітектури "Літаючу тарілку" на Либідській продовжують забудовувати попри те, що петиція про її збереження набрала необхідну кількість голосів.

Нагадаємо, що попри відкриті кримінальні провадження та з десяток публікацій у ЗМІ, Київська міська рада з другої спроби підтримала рішення про передачу земельної ділянки під "Літаючою тарілкою" Флоріана Юрʼєва під забудову.

ТРЦ Ocean Mall зводять поруч із будівлею Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації. Ділянку там придбали ще у 2012 році. Забудовник має дозвіл на будівництво і використання частини “Тарілки” на 20 років, однак лише за умови реставрації модерністської споруди.

Також у Мінвідновленні повідомляли, що памʼятку архітектури “Літаюча тарілка”, що поблизу станції метро “Либідська”, збережуть поряд з проєктом ТРЦ. До цього активісти закликали захистити “Тарілку” , впритул до якої зводять ТРЦ Ocean Mall.

До того ж, Київрада підтримала пропозицію засипати частину річки Либідь заради облаштування заїзду в Ocean Mall.

Фото: Дмитро Перов