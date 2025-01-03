Jerry Heil, Klavdia Petrivna, Артем Пивоваров – 10 найпопулярніших українських артистів 2024 у Spotify, Apple Music та YouTube

Jerry Heil, Klavdia Petrivna, Артем Пивоваров і Yaktak стали лідерами прослуховувань на Spotify, Apple Music та YouTube серед українських виконавців у 2024 році.

Усього десять найпопулярніших українських виконавців зібрали в 2024 році майже 2,9 млрд прослуховувань на Spotify, Apple Music та YouTube, пише Forbes.

Співачка Jerry Heil очолила список українських артистів із найбільшою кількістю прослуховувань на Spotify, Apple Music та YouTube. У 2024-му її треки на стрімінгах вмикали 499,9 млн разів, за даними лейблу Nova Music.

Найбільше прослуховувань зібрала Teresa & Maria, з якою Jerry Heil та alyona alyona посіли 3 місце на конкурсі Євробачення -2024. Ця пісня визнана найпопулярнішою в Україні як на Apple Music, так і на Spotify. Також ця пісня Alyona Alyona та Jerry Heil увійшла до підсумкового плейлиста Spotify Best Equal 2024.

Також серед найбільш популярних треків Jerry Heil у 2024 року:

#Пошта

Козацькому_роду

Три Полоси

Подоляночка (Get Up)

Kupala

Губи у губах.

Співачка Klavdia Petrivna зібрала 497 млн прослуховувань. Найпопулярніші пісні артистки в 2024-му:

"Я тобі брехала",

"Знайди мене",

"Не лякай" у виконанні з Osty

"Барабан", трек з Артемом Пивоваровим

Артем Пивоваров – на третьому місці рейтингу із 347 млн прослуховувань на Spotify, Apple Music та YouTube.

ТОП-10 українських артистів 2024 на Spotify, Apple Music та YouTube

Jerry Heil – 499,9 млн прослуховувань Klavdia Petrivna – 497 млн прослуховувань Артем Пивоваров – 347 млн прослуховувань Yaktak – 335,6 прослуховувань alyona alyona – 314,7 млн прослуховувань Dorofeeva – 242,8 млн стрімів. Премʼєру пісні "А я все плакала", записаної спільно зі стримером Михайлом Лебігою, дивилися на Twitch 57 200 людей. Monatik – 198,2 млн стримів. Гурт "Без обмежень" – 163,9 млн прослуховувань. Kola – 144,7 млн прослуховувань (серед найпопулярніших пісень – трек Salut Papa) Shumei – 143 млн прослуховувань (найпопулярніший трек – "Дзвони", записаний спільно з Тіною Кароль).

Що ще слухали українці у 2024 році

Станом на кінець вересня 2024 року в тренди YouTube не потрапила жодна російська пісня . А серед найпопулярніших пісень українців стали:

Osty, Klavdia Petrivna – Не Лякай

YAKTAK – Ендорфін

Teddy Swims – Bad Dreams

Океан Ельзи – Мукачево

Klavdia Petrivna – Знайди мене

100лиця – На пафосі

DIBROVA – Одна на все життя

Klavdia Petrivna – Їде дах

Linkin Park – The Emptiness Machine

Тіна Кароль – Що ти наробила

Інфографіка: Forbes, фото: thejerryheil.